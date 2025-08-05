前英相強生：中國霸凌台灣毫無意義 永遠不會成功

英國前首相強生認為，中國霸凌台灣毫無意義，也不會成功。（總統府提供）

2025/08/05 14:51

〔記者陳昀／台北報導〕英國前首相強生（Boris Johnson）首度率團訪團，今天會見賴清德總統時表示，包括他在內的英國人民都認為，中國目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，這種行為毫無意義，也應該儘速停止，與賴總統的對話也讓他清楚了解，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功。

強生一行人今在外交部長林佳龍陪同下到總統府會見賴清德總統，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。強生首先感謝受邀訪台，並表示，現在是對世界而言至關重要、並充滿不確定性的時刻，如同賴總統稍早所說，台灣正處於自由民主對抗威權專制的前線。

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強生提到，他一直都很想來台訪問，也被台灣這個國家的卓越成就深深吸引，尤其是微型處理器和美食等方面；他也向賴總統為台灣提出的政策方向表達敬意，並十分認同五大信賴產業及增加國防預算至GDP 3%的主張。

強生指出，包括他在內的英國人民都認為，中國目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，台灣是一個自由、和平的社會，不應受到這種恫嚇，這種行為毫無意義，也應該儘速停止。不過，透過與賴總統對話及過去幾天與台灣人民的交流，讓他清楚了解，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功，因為台灣是一個令人驚嘆的民主體制，擁有深愛自由的人民。

強生表示，在這個艱困而緊張的時刻，所有西方國家都應該加強與台灣的經濟和政治關係，而非在其他國家的壓力下疏遠台灣。他強調，英國將持續與台灣站在一起，不僅因為雙方共同的戰略目標和蓬勃發展的經貿關係，更重要的是賴總統提到的民主、人權和自由等共享價值，這些價值不僅造就台灣的卓越成就，且本身自有存在的必要，我們必須捍衛這些價值。

英國前首相強生認為，中國霸凌台灣毫無意義，也不會成功。（總統府提供）

英國前首相強生一行人今在外交部長林佳龍陪同下到總統府會見賴清德總統，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。（總統府提供）

英國前首相強生到總統府會見賴清德總統。（總統府提供）

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