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    海基會預算遭大砍 兩岸文書驗證「馬上辦」服務量能吃緊

    海峽交流基金會專門辦理兩岸文書驗證，因經費不足已影響「馬上辦」服務量能。（資料照）

    海峽交流基金會專門辦理兩岸文書驗證，因經費不足已影響「馬上辦」服務量能。（資料照）

    2025/08/05 14:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會預算遭藍白立委大幅刪減後，知情官員透露，因經費嚴重不足，服務中心人員遇缺不補，目前人力已難以負擔多個櫃檯的兩岸文書驗證「馬上辦」作業。

    海基會今年度預算原本有3億餘元，現在只剩2億元，約少了1億元，對諸多業務運作造成衝擊。

    官員表示，海基會定期會辦一些台商講座，譬如說台商經營碰到什麼問題，我們會找一些退休台商、律師等來演講，以前還可以發出席費、講座費，今年只能變成義務性質，只能詢問對方還願不願意幫忙，因為經費被砍得非常多。

    官員指出，甚至一樓的服務櫃檯，過去文書驗證幾乎都是「馬上辦」，「就是你來馬上辦給你」，但目前人力其實已經沒有辦法負擔「馬上辦」量能，因為沒有經費、遇缺不補，臨時人員和行政助理有蠻多人離職的。

    「無法再繼續簽約」，官員舉例，有些臨時人員是簽約到5月，過去的話可能就可以持續再簽，但因為經費沒有，合約到期只好離開，馬上辦的人力已經開不出這麼多。

    官員透露，有在討論「馬上辦」櫃台只留一個，其餘的櫃台先收件，1、2天後再郵寄給當事人，因為人力已沒有辦法負擔櫃台開那麼多線，然後還能同時處理這些事，但又擔心引發民怨，可是人力就是嚴重不足啊。

    官員說，其實我們都很努力維持，希望不要降低服務品質，但經費不足確實造成影響。以前法律處有大量行政人員、行政助理可以聘用，今年因預算關係遇缺不補，接下來要看明年預算能否維持，如果有的話再聘用，不然人員可能還會更少。

    他強調，文書驗證業務越來越多，生老病死等等，兩岸民間交流數量並沒有減少，民間還是持續交流，當然也會需要公認書，預算減少對海基會來說是蠻大的一個限制，現在只能努力維持，期待明年預算可以獲得朝野更大的支援。

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