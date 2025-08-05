反擊「站在納粹鷹下」指控 苗博雅：羅智強「指鹿為馬」又雙標

台北市議員苗博雅表示，羅智強「指鹿為馬」的指控非常雙標。（資料照）

2025/08/05 14:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員苗博雅今（5）天被國民黨立委羅智強點名指控，4月19日出席凱道宣傳大罷免活動時，站在納粹老鷹圖騰背板的舞台上，心中作何感想？要不要出來說句話？苗博雅下午受訪表示，羅智強之前聲援公開崇拜、美化納粹的國民黨青年宋建樑，今天又指鹿為馬指控，「非常雙標」。

苗博雅嚴正駁斥說，納粹主義造成人類歷史上最大的悲劇，任何崇拜、美化或淡化納粹主義的行為，都要給予最嚴正的譴責，這是非常清楚的原則也不容模糊。宋建樑今年4月在地檢署前、公開的場合，帶著納粹的臂章行納粹舉手禮，公開的崇拜跟美化納粹，當時國民黨主席朱立倫支持，羅智強也率眾支持聲援宋建樑。羅智強聲援崇拜跟讚美納粹的行為，今天又來指鹿為馬指控，非常雙標。

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苗博雅說，羅智強指控的那場活動，從一開始收到的活動邀約、宣傳，唯一的核心訴求就是反極權、反獨裁護民主，活動當天所有的畫面都顯示現場沒有任何代表納粹的旗幟、口號、宣言，從主持人到每一位來賓，宣講的訴求都是反極權護民主。

苗博雅也提到，網紅八炯跟閩南狼私訊中提到的納粹對話，非常的不妥，因為蒙蔽了所有參與活動的人，也讓公民運動蒙上了不必要的陰影，嚴重的辜負民眾的信任，雖然事後道歉，但是應該要以更具體的方式請求社會大眾的原諒；不管他們私下講這些話的動機為何，錯了就是錯了，沒有繼續硬凹的餘地。

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