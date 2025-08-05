風災重建報告撤案原因曝光 郭國文：在野黨自以為撿槍很丟臉

立法院程序委員會今天處理本週五及下週二院會議事日程。（記者王藝菘攝）

2025/08/05 14:33

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創台灣中南部，民進黨立委郭國文等人原提案邀行政院長卓榮泰，就復原重建工作進行專案報告，卻於今（5）日立法院程序委員會處理時自行撤案，引發在野黨質疑。郭說明，行政院本週就要提出特別條例，而他之所以撤案，是因為同樣主題不必備詢2次，在野黨自以為撿到槍、很丟臉。

行政院長卓榮泰3日視導中央災害應變中心時就預告，行政院本週將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案），也會一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求，請內政部儘速完成相關法制工作。

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立法院程序委員會今天處理本週五及下週二院會議事日程，議事處原將專報提案排在增列討論事項，郭國文則發函撤回。

民眾黨團主任陳智菡表示，民眾黨團相當認同此案，黨團晨會也拍板將此案排在前三案。她研判郭國文撤案有3種可能：第一，丹娜絲颱風及豪雨後，重建速度緩慢、中央地方協調失靈，卓榮泰報告會很難看，行政院拜託同黨立委撤案；第二，美國對台關稅20%，不是暫定而是「已定」，賴政府不敢面對，要卓榮泰院長躲好躲滿；第三，以上皆是。

對此，郭國文在社群平台發文反擊說，號稱最關心「災後重建特別條例」的民眾黨又來混淆視聽，質疑他為什麼要撤案；原因很簡單，行政院這週就要提出特別條例，等特別條例通過後，行政院提特別預算時，卓揆就必須到立法院備詢。

​郭國文直言，他之所以撤案，是讓同樣的主題不用備詢2次，民眾黨團主任對立法院的基本運作不做功課，還自以為撿到槍，老實說很丟臉。

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