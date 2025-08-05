為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    風災重建報告撤案原因曝光 郭國文：在野黨自以為撿槍很丟臉

    立法院程序委員會今天處理本週五及下週二院會議事日程。（記者王藝菘攝）

    立法院程序委員會今天處理本週五及下週二院會議事日程。（記者王藝菘攝）

    2025/08/05 14:33

    〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創台灣中南部，民進黨立委郭國文等人原提案邀行政院長卓榮泰，就復原重建工作進行專案報告，卻於今（5）日立法院程序委員會處理時自行撤案，引發在野黨質疑。郭說明，行政院本週就要提出特別條例，而他之所以撤案，是因為同樣主題不必備詢2次，在野黨自以為撿到槍、很丟臉。

    行政院長卓榮泰3日視導中央災害應變中心時就預告，行政院本週將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案），也會一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求，請內政部儘速完成相關法制工作。

    立法院程序委員會今天處理本週五及下週二院會議事日程，議事處原將專報提案排在增列討論事項，郭國文則發函撤回。

    民眾黨團主任陳智菡表示，民眾黨團相當認同此案，黨團晨會也拍板將此案排在前三案。她研判郭國文撤案有3種可能：第一，丹娜絲颱風及豪雨後，重建速度緩慢、中央地方協調失靈，卓榮泰報告會很難看，行政院拜託同黨立委撤案；第二，美國對台關稅20%，不是暫定而是「已定」，賴政府不敢面對，要卓榮泰院長躲好躲滿；第三，以上皆是。

    對此，郭國文在社群平台發文反擊說，號稱最關心「災後重建特別條例」的民眾黨又來混淆視聽，質疑他為什麼要撤案；原因很簡單，行政院這週就要提出特別條例，等特別條例通過後，行政院提特別預算時，卓揆就必須到立法院備詢。

    ​郭國文直言，他之所以撤案，是讓同樣的主題不用備詢2次，民眾黨團主任對立法院的基本運作不做功課，還自以為撿到槍，老實說很丟臉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播