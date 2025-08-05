賴總統邀產業「揪團」赴美遭AIT打回票？ 府：從未發生

針對週刊報導指賴總統曾多次邀產業大老官邸會商，盼「揪團」赴美投資救關稅，遭美國在台協會打回票，總統府發言人郭雅慧今對此表示，報導所稱情節並不存在。（資料照）

2025/08/05 14:02

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判持續磋商中，我方爭取20%「暫時性稅率」再調降。針對週刊報導指賴清德總統曾多次邀產業大老官邸會商，盼「揪團」赴美投資救關稅，遭美國在台協會（AIT）打回票。總統府今對此表示，報導所稱情節並不存在，我國政府與美方在各領域都有緊密聯繫。

週刊引述不具名人士報導指出，賴總統自4月美國總統川普宣布對等關稅以來，曾多次邀集產業大老到官邸會商，希望官民合作，讓關稅衝擊能降至最低，政府也曾多次拜託赴美設廠的大廠相助，一度由經貿辦出手，邀集業者「揪團」給美方投資大禮，不過，AIT直接表示，赴美投資就由美方直接談就好，無需台灣官方協助，讓業者也幫不上忙。

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總統府發言人郭雅慧今表示，針對某媒體報導「傳賴清德親邀重量級大老闆救關稅 AIT一句話讓籌碼全作廢」一事，報導所稱情節並不存在，事實上我國政府與美方在各領域上都有緊密聯繫，經貿上更持續致力於雙邊產業的合作，穩健發展，並無報導所稱情事，籲請媒體報導前應確實查證。

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