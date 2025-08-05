為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴總統邀產業「揪團」赴美遭AIT打回票？ 府：從未發生

    針對週刊報導指賴總統曾多次邀產業大老官邸會商，盼「揪團」赴美投資救關稅，遭美國在台協會打回票，總統府發言人郭雅慧今對此表示，報導所稱情節並不存在。（資料照）

    針對週刊報導指賴總統曾多次邀產業大老官邸會商，盼「揪團」赴美投資救關稅，遭美國在台協會打回票，總統府發言人郭雅慧今對此表示，報導所稱情節並不存在。（資料照）

    2025/08/05 14:02

    〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判持續磋商中，我方爭取20%「暫時性稅率」再調降。針對週刊報導指賴清德總統曾多次邀產業大老官邸會商，盼「揪團」赴美投資救關稅，遭美國在台協會（AIT）打回票。總統府今對此表示，報導所稱情節並不存在，我國政府與美方在各領域都有緊密聯繫。

    週刊引述不具名人士報導指出，賴總統自4月美國總統川普宣布對等關稅以來，曾多次邀集產業大老到官邸會商，希望官民合作，讓關稅衝擊能降至最低，政府也曾多次拜託赴美設廠的大廠相助，一度由經貿辦出手，邀集業者「揪團」給美方投資大禮，不過，AIT直接表示，赴美投資就由美方直接談就好，無需台灣官方協助，讓業者也幫不上忙。

    總統府發言人郭雅慧今表示，針對某媒體報導「傳賴清德親邀重量級大老闆救關稅 AIT一句話讓籌碼全作廢」一事，報導所稱情節並不存在，事實上我國政府與美方在各領域上都有緊密聯繫，經貿上更持續致力於雙邊產業的合作，穩健發展，並無報導所稱情事，籲請媒體報導前應確實查證。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播