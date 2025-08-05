苗縣議員陳光軒催生體育局處 鍾東錦：通盤檢討後送議會討論

民進黨苗栗縣議員陳光軒建議增設體育局、處，讓運動員有更好環境。（記者張勳騰攝）

2025/08/05 14:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕內政部修正發布地方行政機關組織準則，苗栗縣政府獲准增設2個局處、37名員額，苗栗縣政府規劃恢復計畫處，並將現行勞工及青年發展處分開，新增青年處；民進黨苗栗縣議員陳光軒今（5）日在苗栗縣議會臨時會建議，苗栗縣從小培育體育人才後，長大卻變成某縣市之光，非苗栗之光，建議增設體育局、處，讓縣內運動員受到更好照顧；苗栗縣長鍾東錦表示，全案未定論，會納入考量，新增兩局處會通盤檢討，再送議會討論。

陳光軒指出，他經常關心體育選手，也經常與各類的運動選手及教練互動，苗栗縣有很多體育人才，但資源缺乏，留不住人才，常聽到怨嘆從小栽培體育人才，長大後卻變成某縣市之光，非苗栗之光，非常可惜，如今有增設局處的空間，他建議增設體育局、處或運動發展處，讓體育從教育處抽離出來，他認為計畫處與行政處合併就維持下去，讓體育專業人才來主管體育的一級主管機關，其他縣市也有如此設置。

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鍾東錦回應，因新設兩局處要明年3月才定案，一切未定論，體育很重要，但從教育處抽出會變雙頭馬車，他認為目前的文化及觀光也可分家，青年處與社會、教育處都有相關，會先調整幾個科，再來決定局處名稱，當然也會聽取各局處長的意見，做通盤檢討後再送縣議會討論。

對於苗栗縣政府將新增設兩個局處，縣長鍾東錦強調一切未定案，將再通盤檢討送縣議會討論。（記者張勳騰攝）

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