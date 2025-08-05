邀卓榮泰報告風災重建綠委突撤案 民進黨團：救災要務優先

立法院程序委員會今天處理本週五及下週二院會議事日程。（記者王藝菘攝）

2025/08/05 13:55

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創台灣中南部，多位民進黨立委原提案邀行政院長卓榮泰，就復原重建工作進行專案報告，卻於今（5）日立法院程序委員會處理時自行撤案，引發在野黨質疑。民進黨團書記長陳培瑜說明，行政院7日將提出特別條例，行政院長卓榮泰也會就特別預算赴立院進行專案報告，而眼下以救災要務優先，盼藍白給予支持空間、不要潑髒水。

民進黨立委郭國文、林俊憲等19位立委提案說明，此次災區範圍廣闊，後續相關復原重建工作推動的方向、目標、手段，以及相關人員調度、財源籌措等，均為災區民眾所關注的議題，而政府機關間橫向與縱向聯繫亦應由行政院的高度來全力協調，故邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長，就「加速推動丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作」進行專案報告並備質詢。

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立法院程序委員會今天處理本週五及下週二院會議事日程，議事處原將此案排在增列討論事項，郭國文則發函撤回提案。國民黨立委盧縣一批評，災情如此嚴重，「民進黨到災區是在表演嗎？提案提假的？」

對此，陳培瑜受訪表示，因為行政院預計本週四（7日）要提出特別條例，特別條例就要有特別預算，特別預算就一定要到立法院報告，屆時會安排卓榮泰進行專案報告並備質詢。

陳培瑜說，眼下所有人都在救災，不管是民進黨公職、地方民意代表以及非常多志工，連教育部都邀請很多大學生、研究生或高中生一起幫忙，救災要務優先，而相關的專案報告已經在規劃，盼國民黨和民眾黨給予支持及空間。

陳培瑜補充說，包括郭國文、林俊憲、賴惠員、陳亭妃、蔡易餘和陳冠廷等民進黨立委，一直都有在努力救災，最早提出特別條例的其實也都是這些立委，在野黨真的是不要潑髒水。

至於黨團是否提前獲知撤案消息？陳培瑜回應，黨團大概知道，但沒意識到是今天，「就支持郭國文」。

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