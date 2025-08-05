比亞迪叩關遊說朝野 謝金河：誰在幫忙護航？

財信傳媒董事長謝金河。（資料照）

2025/08/05 13:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立法院朝野立委，7月28日更夜宴立院總務處長廖炯志等幕僚。對此，財訊傳媒董事長謝金河今（5）日在臉書發文表示，比亞迪想進台灣，是想要搶佔另一個新市場，但是在與美國關稅談判敏感時刻，全民都會放大檢視，比亞廸攻台難度極高，「大家也會努力去找，誰在幫比亞廸護航」？

謝金河在臉書PO文表示，今天的熱門話題是經銷比亞迪的太古集團，宴請立法院高層，在媒體曝光後，引發熱烈討論。這個事件背後可以看出比亞迪對於搶進台灣仍然透過各種管道在努力。經濟部則極力防堵，在川普的關稅大刀下，台灣對中國洗產地的防範，可能要加倍提防。

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謝金河分析，這一次川普揮舞關稅大刀，為什麼每個國家都必須買單？原因是美國是最大的消費市場。過去卅年，中國製造業席捲全球，每一個產業，只要是中國舉國投入，那個產業一定會出現產能過剩的價格殺戮。川普的關稅就是對這些過剩產能築起高牆。

今年電動汽車是殺戮下最具代表性的慘業！馬斯克表示：未來幾季都會是電動車的艱難時刻！特斯拉在電動車使不上力，只好在自動駕駛及Ai找出路。

謝金河指出，而比亞迪自從魏建軍公開指出比亞迪是另一個恆大，李書福公開駡王傳福是捲王，比亞廸發動的價格戰又被禁止，現在的疲態已逐漸顯現。比亞迪H股創下111港元新低，A股已經先跌到102.5元人民幣。股價下跌，反應的是銷售數據的下滑，過去幾年的高速成長，今年恐告一段落。

謝金河續指，比亞迪快速擴張，這半年來，負債從440億美元上升至540億美元，應收帳款付款天數拉長到270天，看起來壓力不斷上升。過去中國房企出問題，都是從高速成長轉向，接下來是超高負債壓垮公司。

謝金河直言，比亞廸會不會是恆大？還有待時間印證，但當全市場都用力盯著你的時候，壓力也與日俱增！現在最慘的可能是蔚來，小鵬，理想也感受到壓力，比亞迪想進台灣，是想要搶佔另一個新市場，但是在關稅敏感時刻，全民都會放大檢視！比亞廸攻台難度極高，大家也會努力去找，誰在幫比亞廸護航？

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