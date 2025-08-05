加拿大前防長：加國正擺脫對北京的天真幻想 積極布建印太戰略

加拿大亞伯達省第18屆省長、前國防部長肯尼（Jason Kenney）5日在凱達格蘭論壇說，加拿大正在擺脫過去對北京的天真幻想，積極布局印太戰略。（圖取自外交部官網）

2025/08/05 13:12

〔記者方瑋立／台北報導〕「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」今（5）日登場，首場座談聚焦印太地緣政治安全新局勢。曾任加拿大國防部長、長年挺台的資深政要肯尼（Jason Kenney）直言，加拿大正逐漸擺脫對北京政權的天真幻想，轉向更加積極的印太戰略，並強調該國有意在國防、能源與關鍵礦產等領域，成為民主陣營在區域安全與經濟供應鏈的重要支柱。

肯尼指出，加國過去與北京高層建立過於密切的政經關係，長期影響對印太局勢的客觀判斷。他批評，過去如前總理杜魯道父子這種「天真與玩世不恭」的「有毒」組合，令加國長期忽視習近平政權日益擴張的威脅，對台灣、日本與菲律賓等國面臨的風險缺乏警覺。

請繼續往下閱讀...

然而，近年局面已明顯轉變，他分析，川普政府打破中國作為全球貿易核心的既定共識，讓西方世界重新審視對中關係，也促使加國著手檢討對中貿易所遭受的不公平待遇，包括匯率操縱、工商業間諜等問題。再加上中共透過統戰部干預加拿大內政，在僑界施壓、資助並設立實質為「警察局」的組織，以及華為孟晚舟事件、加拿大公民遭任意拘禁，來自中國的芬太尼毒品危機等，終於讓吹捧中國的政商菁英被「邊緣化」，加國社會也出現新的共識。

肯尼強調，加拿大正以具體行動深化與台灣的合作，包括推動安全與技術交流、海軍驅逐艦通過台灣海峽，並在印太戰略中正面提及台灣。他並表示，未來加國將投入興建新型驅逐艦與潛艦，將國防支出從GDP的1.3%逐步提高到5%，作為前國防部長與海軍軍官之子，他對重建軍力感到非常驕傲。

除軍事之外，肯尼也主張，作為能源與關鍵礦產超級強國的加拿大，有潛力成為美國、澳洲與印太夥伴的重要替代供應者，取代對中依賴。他呼籲快速鬆綁法規，加速發展資源出口，以強化整體戰略自主。

談及川普所帶來的衝擊，肯尼則說，雖然川普曾揚言「吞併加拿大」，加國也被美方課徵35%關稅，但這種攪局反而促使該國正視國防與安全議題。他最後提醒，印太安全不能與歐洲切割，「確保普廷在烏克蘭的侵略失敗，是西方國家防止中國擴張的最強力作法」。

說服全體人民不容易 但台灣仍須持續捍衛民主

駐印度代表陳牧民則指出，中國自習近平上台後展現更大野心，「武力統一」成為新國策，對台軍事與外交壓力日益升高。他強調，台灣雖然與中國有文化、歷史、語言的共通性，但擁有自己的尊嚴與身份認同，必須堅守民主、強化防衛。對台灣政府而言，要說服全體人民接受強化軍事能力和社會韌性，非常不容易，但幸運的是外部環境已發生變化，越來越多區域安全的交流合作正在展開。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法