童子賢指「非核家園」落伍 莊瑞雄駁：核安才是世界潮流

民進黨立委莊瑞雄將擔任「重啟核三」公投意見發表會的反方代表。（資料照）

2025/08/05 13:12

〔記者陳政宇／台北報導〕「重啟核三」公投將在8月23日投票，和碩董事長童子賢昨指出，「非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候」。民進黨立委莊瑞雄今（5日）強調，核安才是世界潮流，且核廢料處置問題仍無解，一旦重啟核三公投通過，已除役且位於新北市的核一、核二也會重啟，呼籲雙北民眾審慎思考。

中選會自8月7日起將舉辦5場公投意見發表會，15日的壓軸場次由童子賢擔任正方代表，莊瑞雄則擔任反方代表，兩人對陣備受矚目。

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莊瑞雄今天接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被詢及對童子賢有關「非核家園」言論的看法。莊直言，童子賢可以改變立場，但必須清楚說明理由，不能只用一句「非核家園已經不是世界潮流」就帶過；況且核安才是世界趨勢，核廢料處置也是各國都在討論的議題。

莊瑞雄指出，「非核家園」過去幾乎是朝野共識，很多國民黨籍縣市首長也不贊成，例如時任新北市長朱立倫曾對核四明確表態，若無法處理核廢料、沒有核安，就沒有資格使用核電廠；就連前民眾黨主席柯文哲也曾說過，若台灣發生核災就會「滅國」。因此，不論是國民黨或民眾黨，長期主張都偏向非核，並非僅有前總統蔡英文主張。

關於核廢料的處置問題，莊瑞雄說，核一、核二、核三的低階核廢料都放在蘭嶼，當年國民黨政府以興建罐頭工廠為名，欺騙蘭嶼居民，卻運送十幾萬桶核廢料至當地；因此，公投應該要恢復正義，而他與民進黨立委陳瑩也提案興建醫院，向蘭嶼「贖罪」。

莊瑞雄進一步警告，按照正方對核電的立場，若重啟核三公投通過，不只是屏東及台東蘭嶼繼續倒楣，核一、核二、甚至核四都可能重啟，新北和台北的居民也將受到影響。當年福島核災重創2、300公里內的農產品，若台灣發生核災，影響範圍恐遍及國內整個糧倉；他呼籲，新北、雙北的民眾應審慎思考，不要認為重啟核三與自已無關。

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