台派藥師田安豐病逝 親友送別民主運動推手

浩然堂藥鋪第四代老闆、藥師田安豐今過世。（翻攝臉書）

2025/08/05 13:01

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市浩然堂藥鋪第4代、76歲藥師田安豐，年輕時參加街頭運動，曾任「嘉義之音」電台台長，透過電台節目或寫文章與親朋好友分享，宣講捍衛台灣主權、抗共保台見解，7月26日藍委罷免案首輪投票未能成功，他還掛心8月23日公民投票，傳訊息要親朋好友「認真好好玩一場有效罷免」，不料過於操心，28日在家昏倒，送醫住進加護病房昏迷至今，家屬今上午11點終止醫療，數十名親友齊聚醫院與田安豐告別，要他放心、一路好走。

田安豐妻子王慧卿說，先生日前就醫檢查，心臟瓣膜需要置換、喘不過氣來，住加護病房一週出院，不料3天後喘不過氣昏倒，再度入院就醫，由於病況不佳，這次希望讓他好好休息，他太累了。

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王慧卿說，726大罷免後先生很失望，但即使先生的心在淌血，也不表達，還反過來安慰別人，2022年嘉義市長選舉，也曾因太鬱悶、失望住進加護病房。

田安豐的兄弟姊妹與好友、台灣圖書室夥伴，今齊聚加護病房外與田安豐告別，張宏榮醫師的女兒說，過世的父親與田安豐從參加社會運動就是好友，2人「愛台灣、愛民主」，上街頭他們雖還是孩子，都跟著一起去；父親成立台灣圖書室，田安豐時常到台圖與年輕人交流，舉辦大罷免街頭宣講、電影放映會等活動，他也會捐款或到場聲援支持。

市議員林煒軒今到場感念田安豐對台灣民主運動的貢獻，他說，田藥師支持年輕人從政，無償提供店面讓他掛選舉看板，2022年市長選舉還自製歌曲「嘉義新世紀」供民眾無償使用，是嘉義令人尊敬的民主前輩。

田安豐的親友齊聚加護病房外與他做最後告別。（記者王善嬿攝）

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