為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台派藥師田安豐病逝 親友送別民主運動推手

    浩然堂藥鋪第四代老闆、藥師田安豐今過世。（翻攝臉書）

    浩然堂藥鋪第四代老闆、藥師田安豐今過世。（翻攝臉書）

    2025/08/05 13:01

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市浩然堂藥鋪第4代、76歲藥師田安豐，年輕時參加街頭運動，曾任「嘉義之音」電台台長，透過電台節目或寫文章與親朋好友分享，宣講捍衛台灣主權、抗共保台見解，7月26日藍委罷免案首輪投票未能成功，他還掛心8月23日公民投票，傳訊息要親朋好友「認真好好玩一場有效罷免」，不料過於操心，28日在家昏倒，送醫住進加護病房昏迷至今，家屬今上午11點終止醫療，數十名親友齊聚醫院與田安豐告別，要他放心、一路好走。

    田安豐妻子王慧卿說，先生日前就醫檢查，心臟瓣膜需要置換、喘不過氣來，住加護病房一週出院，不料3天後喘不過氣昏倒，再度入院就醫，由於病況不佳，這次希望讓他好好休息，他太累了。

    王慧卿說，726大罷免後先生很失望，但即使先生的心在淌血，也不表達，還反過來安慰別人，2022年嘉義市長選舉，也曾因太鬱悶、失望住進加護病房。

    田安豐的兄弟姊妹與好友、台灣圖書室夥伴，今齊聚加護病房外與田安豐告別，張宏榮醫師的女兒說，過世的父親與田安豐從參加社會運動就是好友，2人「愛台灣、愛民主」，上街頭他們雖還是孩子，都跟著一起去；父親成立台灣圖書室，田安豐時常到台圖與年輕人交流，舉辦大罷免街頭宣講、電影放映會等活動，他也會捐款或到場聲援支持。

    市議員林煒軒今到場感念田安豐對台灣民主運動的貢獻，他說，田藥師支持年輕人從政，無償提供店面讓他掛選舉看板，2022年市長選舉還自製歌曲「嘉義新世紀」供民眾無償使用，是嘉義令人尊敬的民主前輩。

    田安豐的親友齊聚加護病房外與他做最後告別。（記者王善嬿攝）

    田安豐的親友齊聚加護病房外與他做最後告別。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播