為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    前日相安倍特別顧問：日本「必須」與台灣站在一起

    日本筑波大學特命教授、前首相安倍晉三內閣官房特別顧問谷口智彥。（圖取自外交部官方頻道）

    日本筑波大學特命教授、前首相安倍晉三內閣官房特別顧問谷口智彥。（圖取自外交部官方頻道）

    2025/08/05 12:40

    〔記者方瑋立／台北報導〕日本筑波大學特命教授、前首相安倍晉三內閣官房特別顧問谷口智彥今（5）日出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，他直言，日本與台灣的安全從未如此緊密相連，強調「日本必須與台灣站在一起，這是無可避免的」。他呼籲未來十至十五年間，民主海權國家必須持續深化協作，以應對中國的侵略壓力。

    谷口表示，三年前的七月八日，安倍遇刺身亡，原本預定下一站就是訪問台灣，演講稿由他撰寫。他相信，若安倍成行，將向台灣傳遞與前英國首相強生類似的信息，「日本與你們同在」，但他相信安倍會說得更直接，日本必須、無可避免地與台灣站在一起。

    谷口指出，台日安全利益緊密結合，在南海、東海到日本周邊海域，區域態勢急遽升高，維持美軍在區域內的戰略存在關鍵在於日本，一旦台灣海空失守，美國在三澤、橫須賀、佐世保、沖繩等地的駐軍也將喪失戰略價值。他強調，正如安倍生前主張，「危機一旦爆發，日本與美國會被自動捲入其中，我們必須做好準備」。

    谷口提及，安倍10年前推動通過相關法律，讓日本可與盟友，尤其美國並肩作戰，此聯盟架構如今已拓展至菲律賓、澳洲與印度，未來10到15年必須持續投資於此。日、菲、印是印太區域三個關鍵國家。他高度肯定印菲海軍合作成為頭條新聞，另外，日本艦艇即將首次被澳洲海軍採用，象徵澳洲政府與日本「準同盟」關係進一步鞏固。

    谷口強調，對抗中國這個龐然大物會很痛苦，因此更需要持續對話、合作與軍事協同。他說，英國最新現代化航艦「威爾斯親王號」打擊群即將訪問東京，並將常態化部署，這將是民主國家向北京釋放強烈的訊號，「你所謂的中國夢，將會付出非常高昂的代價」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播