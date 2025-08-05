前日相安倍特別顧問：日本「必須」與台灣站在一起

日本筑波大學特命教授、前首相安倍晉三內閣官房特別顧問谷口智彥。（圖取自外交部官方頻道）

2025/08/05 12:40

〔記者方瑋立／台北報導〕日本筑波大學特命教授、前首相安倍晉三內閣官房特別顧問谷口智彥今（5）日出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，他直言，日本與台灣的安全從未如此緊密相連，強調「日本必須與台灣站在一起，這是無可避免的」。他呼籲未來十至十五年間，民主海權國家必須持續深化協作，以應對中國的侵略壓力。

谷口表示，三年前的七月八日，安倍遇刺身亡，原本預定下一站就是訪問台灣，演講稿由他撰寫。他相信，若安倍成行，將向台灣傳遞與前英國首相強生類似的信息，「日本與你們同在」，但他相信安倍會說得更直接，日本必須、無可避免地與台灣站在一起。

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谷口指出，台日安全利益緊密結合，在南海、東海到日本周邊海域，區域態勢急遽升高，維持美軍在區域內的戰略存在關鍵在於日本，一旦台灣海空失守，美國在三澤、橫須賀、佐世保、沖繩等地的駐軍也將喪失戰略價值。他強調，正如安倍生前主張，「危機一旦爆發，日本與美國會被自動捲入其中，我們必須做好準備」。

谷口提及，安倍10年前推動通過相關法律，讓日本可與盟友，尤其美國並肩作戰，此聯盟架構如今已拓展至菲律賓、澳洲與印度，未來10到15年必須持續投資於此。日、菲、印是印太區域三個關鍵國家。他高度肯定印菲海軍合作成為頭條新聞，另外，日本艦艇即將首次被澳洲海軍採用，象徵澳洲政府與日本「準同盟」關係進一步鞏固。

谷口強調，對抗中國這個龐然大物會很痛苦，因此更需要持續對話、合作與軍事協同。他說，英國最新現代化航艦「威爾斯親王號」打擊群即將訪問東京，並將常態化部署，這將是民主國家向北京釋放強烈的訊號，「你所謂的中國夢，將會付出非常高昂的代價」。

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