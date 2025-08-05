中二罷免顏寬恒掛首面看板 控市府打壓雙標

中二「解顏行動」罷團今天在議員張家銨（右一）協助下，在烏日掛起首面罷免看板，質疑市府雙標，也呼籲8月23日鄉親投下「同意罷免」。（記者陳建志攝）

2025/08/05 12:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區罷免顏寬恒8月23日就要投票，「解顏行動」罷團今天在台中市議員張家銨協助下，在烏日掛上首面罷免看板，直指顏寬恒2019年提案中國人依親用健保，「解顏行動」發言人林宣宏表示，這面看板是克服地方勢力與市府的壓力才設置完成，象徵公民在罷免行動中不退縮的決心。

顏陣營表示，當初修法是基於人道立場，考量在台年長老兵、榮民，開放其中國子女來台照顧，並無使其「健保吃到飽」的意圖，且本案是第9屆並無通過，目前已是第11屆也無法再繼續審議，請罷團不要再造謠。

請繼續往下閱讀...

顏陣營強調，對於自己懸掛的看板及布條，不論有無違規，罷免團體也是透過1999無差別式地逐一檢舉。且部分懸掛在私人土地上的布條也被破壞，請罷團不要做賊喊抓賊。

中二解顏罷團發言人林宣宏指出，罷免行動啟動以來，數度嘗試租借看板空間，但不是因受到地方壓力而拒絕，就是一談妥便立刻收到市府來函警告，明言每面開罰4萬元、限期拆除，且整個過程快得異常。痛批市府雙重標準，顏寬恒的大型看板好幾十面，紅布條更是違規掛在街頭巷尾，卻未見市府動作，反而對公民罷免行動緊咬不放。

林宣宏表示，這面看板主要是讓民眾知道，顏寬恒2019年提案中國人依親用健保，將出現中國人健保放寬，台灣人看病苦等的狀況，若通過將造成醫療體系崩潰，希望大家一定要出來投同意罷免。

市議員張家銨則表示，罷團要承受來自地方的壓力，宣傳罷免行動已很不容易，如今還要受到市府的打壓，積極處理罷團的看板檢舉案件，卻對顏寬恒違規掛的布條視而不見，根本是雙標，今天以實際行動協助掛看板支持罷團，也呼籲大家8月23日出來投同意罷免。

顏寬恒陣營表示，自己懸掛的布條也出現被檢舉、破壞的狀況。（顏寬恒提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法