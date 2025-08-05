保密到家》盧秀燕突宣佈今晚出訪澳洲7天 拜會行程曝光

盧秀燕今年繼出訪日本後，今晚將飛澳洲出訪7天。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/05 12:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今早突宣布今晚深夜將率團出訪澳洲7天，預計8月11日返國，這也是她今年年初繼出訪日本後，第二個出訪計畫，她在澳洲當地拜訪5天行程曝光，包括將拜會新南威爾斯州議會、布里斯本市政府及市議會，另參訪新南威爾斯美術館、布里斯本會展中心、發電廠及出席2025台中市大墩美展文化交流展開幕，結束台中台商澳洲事業參訪行程後返台，預計11日返國。

盧秀燕今晚起的澳洲行是她疫情後第4次出訪，盧秀燕去年接連在4月拜訪新加坡、7月首度出訪美國，今年2月訪問日本，今又突然宣佈出訪澳洲7天。

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盧秀燕此次出訪澳洲行程保密到家，今晚將出訪，早上才在市政會議前宣布，除強調因為氣象署已指全國各地多雨勢趨緩，台中市昨夜也已解除水災應變中心三級開設，出訪計畫規劃已久，將照既定行程出訪，8月11日返國，7天行程扣除搭機時間，實際在澳洲訪問5天。

相關訪問行程曝，因台中國際會展中心及台中綠美圖預計年底啟用，加上興建包括大台中轉運中心及水湳轉運中心等重大建設，盧秀燕此行除有官方單位拜會包括拜會新南威爾斯州議會、布里斯本市政府及市議會外，也安排參訪不少澳洲場館的營運管理與經驗，作為台中未來營運的重要參考，包括參訪新南威爾斯美術館、雪梨會展中心ICC Sydney、布里斯本會展中心、昆士蘭州立圖書館及參訪羅馬街車站轉運中心、電動公車營運基地等。

另配合台中舉辦30多年的大墩美展今年前往澳洲辦文化交流展，盧秀燕訂8月9日出席開幕式，另也會參訪布里斯本發電廠、台中台商澳洲事業，8月11日返台。

市府表示，此次出訪將從8月5日至11日為期7天，由盧秀燕率市府團隊包括副市長黃國榮、副秘書長張大春、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、地方稅務局長沈政安、秘書處副處長李政峯等人隨行參與。

盧秀燕出訪澳洲行程曝光。（圖：市府提供）

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