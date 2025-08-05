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    維護兵役公平 僑民役男徵兵期限擬從1年縮為183天

    內政部4日預告修正《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法修正草案》，草案將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，修正為183日。（資料照）

    內政部4日預告修正《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法修正草案》，草案將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，修正為183日。（資料照）

    2025/08/05 12:19

    〔記者李文馨／台北報導〕為配合兵役政策、維護兵役公平，內政部4日預告修正《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法修正草案》，草案將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，修正為183日；對於僑民役男的認定方式，未來將刪除以「持有僑居身分加簽之護照者」，以僑務主管機關核發的役政用華僑身分證明書作為認定依據。

    內政部表示，為接軌國際慣例，並符合當前役政需求及 維護兵役公平，將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則修正為183日；另考量時空環境變遷，以暫緩僑民兵役徵集作為促進僑民投資、返國提升產業技術之條件已不合時宜，且所涉之經濟 、僑務事項，依各部會分工，應由主責部會主政規劃，以確切符合政策需要，因此提出修法。

    僑民役男回國3天內需交回國證明文件

    根據修正草案，原有戶籍國民具僑民身分的役齡男子，自僑居地返回國內之翌日起，屆滿183日時，依法辦理徵兵處理；同時明定，役齡男子應自僑居地返回國內之翌日起3個工作日內，向戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所提出本人本國護照、外國護照（或海外永久或長期居留證）及自僑居地返回國內的證明文件。

    無戶籍國民具僑民身分的役齡男子，自返回國內初設戶籍登記之翌日起，屆滿183日時，依法辦理徵兵處理。該役齡男子應自返回國內初設戶籍登記之翌日起3個工作日內，向戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所提出本人本國護照及外國護照（或海外永久或長期居留證）。若役齡男子未依規定辦理者，依辦理徵兵處理。若未依規定辦理者，依法辦理徵兵處理。

    內政部此次修法也修正僑民役男居住期間的計算方式，並增列排除居住期間計算之的事由。草案指出，屆滿183日的計算方式共有兩種，一、自返回國內之翌日起算，連續居住達183日；二、自返回國內之翌日起算，於任一年度累計居住達183日。

    不過，歸國僑民的役齡男子返國就學者並符合緩徵條件的期間，以及歸國僑民之役齡男子因災害防救法第2條第1款所定災害或傳染病防治法第3條第1項各款所定傳染病等原因，致生非可歸責之居住期間，且經戶籍地直轄市、縣（市）政府報請內政部核准者，不列入居住期間計算。

    此外，草案也定明以僑居地政府拒絕入境、僑居地環境特殊原因被迫回國暫居，以及僑居地戰亂等原因，得作為申請暫緩徵兵處理之事由。不過，條文也規定，暫緩徵兵處理以6個月為限，期限屆滿後，原因繼續存在者，應出具相關證明，重新申請暫緩徵兵處理。

    對於僑民役男的認定方式，內政部表示，考量僑居身分加簽效期與其所附的中華民國護照效期相同，且申請換發或補發護照時，經查驗僑居地居留證明文件仍屬有效者，其僑居身分得予移簽，未能及時反應役男情形，因此草案刪除「僑居身分加簽的護照」作為僑民役男的認定依據。

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