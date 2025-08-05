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    首頁　>　政治

    新竹823罷免白熱化 兩派說明會先拚場

    「撕除惡銘」志工上街宣傳。民進黨立委和新竹縣黨部辦理說明會助攻。（「撕除惡銘」團隊提供）

    「撕除惡銘」志工上街宣傳。民進黨立委和新竹縣黨部辦理說明會助攻。（「撕除惡銘」團隊提供）

    2025/08/05 12:17

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕第二波罷免投票8月23日星期六登場，國民黨新竹縣立委第二選區林思銘為七案之一，林思銘團隊卯足全力在8月辦理10多場說明會，8月16日黃金週末和22日投票前夜還安排大型造勢活動，力爭鄉親反罷免；推動罷免的公民團體「斯除惡銘」團隊則除了持續上街頭宣傳，民進黨立委范雲和新竹縣黨部也規劃了數場說明會助攻。

    林思銘在臉書貼文表示，距離8月23日只剩19天，新的假訊息、新的抹黑攻擊仍可能不斷出現！這不是一場單純的投票，而是對政治操作的反擊，懇請鄉親守住這一席，讓他繼續在立法院為新竹縣發聲、爭取建設與福祉！此外，林思銘批評民進黨對能源政策錯誤不願承認、繼續拖垮國家競爭力，為了能源穩定、為了台灣的未來發展，他呼籲大家支持核三延役。

    范雲日前也在「十問林思銘」記者會上質問林思銘，「為什麼在全院質詢數的統計，你是排名全院倒數第六？」、「為什麼包括預算案、法案的審查率，你的審查率是全院倒數第九？」這種在全立法院倒數的表現，完全不符合客家人勤奮努力的精神；范雲並砲轟國民黨團在程序委員會裡，擋掉了所有關於國安的法案，更不要提立委自律的赴中報備，「傷害程序民主，就是傷害國家民主」。

    范雲與民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方攜手陸續安排罷免說明會，今（5）晚5點30分北埔場在范秉強宅，邀請立委林月琴助講；8月6日晚上6點30分竹北場在新竹縣黨部，邀請民進黨發言人吳崢助講；8月19日下午4點30分竹東場中山社區活動中心，將邀請立委沈伯洋助講。期透過各場說明會宣傳罷免林思銘公民運動的重要性，希望大家一起全力以赴，扭轉竹縣的艱困局勢！

    林思銘團隊表示，反惡罷問政說明會從8月1日就深入各里，今（5）晚7點在竹北市的福龍宮和東興里；6日鹿場南華宮、永昌福德宮；7日北和宮、德馨宮；9日惟馨宮；10日福德宮、清水祖師廟；11日泰和福德宮前廣場、竹北市農會3樓。2場下午5點的大型造勢，16日在新竹縣政府前廣場大型造勢，22日在竹東戲曲公園。

    第二波罷免投票8月23日星期六登場，林思銘團隊卯足全力在8月辦理10多場說明會。（擷取自林思銘臉書）

    第二波罷免投票8月23日星期六登場，林思銘團隊卯足全力在8月辦理10多場說明會。（擷取自林思銘臉書）

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