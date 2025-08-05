網路貼文指「國民黨下場淒慘可以預見」 吳敦義駁鬼話連篇已提告

前副總統吳敦義（中）近期與民眾合影。（吳敦義南部辦公室提供）

2025/08/05 12:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近日有網友貼文，指前副總統吳敦義於7月28日深夜「細數國民黨罪行」，直指罪行「不會因為逃過大罷免而消失」，還說「國民黨下場淒慘可以預見」，並稱吳嗆「中共就是黑幫」；對此，吳敦義相當氣憤，除發文斥責鬼話連篇，並由南部辦公室執行長林清強報案，提告毀謗罪，警方受理後已進行查辦。

吳敦義強調，這篇貼文不但是假冒他的名義，更是胡言亂語、鬼話連篇，完全是出自有心人的編造，他自從辭卸國民黨主席之後，即已歸隱山林、不問世事，絕不可能對政局或任何政治人物有所批評、論議。

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吳敦義說，有心人編織他於7月26日大罷免大失敗後發聲，內容還提及大罷免，顯見其編造目的與大罷免有關，為的是借刀殺人，以製造國民黨內部矛盾、離間台灣人與外省人情感，行徑卑劣。

吳敦義南部辦公室執行長林清強，也代表吳敦義向高雄市警局刑大提告，警方初步已掌握相關特定對象。

林清強今天指出，多年來，一直有人在網路或其他場合，以移花接木、張冠李戴乃至虛構的情節，惡意抹黑、毀謗吳敦義，例如與吳敦義無關的高雄國賓飯店超高容積率爭議、高鐵未在高雄火車站設站等，都栽給吳敦義，讓當事人忍無可忍。

林清強表示，過去對於莫須有的攻訐，吳敦義始終選擇容忍原諒，至多只發表聲明澄清，讓有心人得寸進尺、變本加厲；為阻遏歪風，此後如若再有類似情事，吳敦義決定不再隱忍寬貸。

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