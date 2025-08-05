桃園基層教師加班費細節未明 工會4訴求喊話「市長善政要落實」

桃園市產業總工會、桃教產5日到市府陳情，要求教育局具體回應教師加班費4點訴求，並喊出「市長善政要落實、教師期待不落空」口號。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/05 11:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市是全台第3個教師可請領加班費的直轄市，且經費由教育局編列，市長張善政也於7月批准同意基層教師加班費預算編列，但施行細節至今未明，桃市府教育局今（5）日下午將邀集校長、桃園市教育產業工會代表召開研商會議，桃園市教育產業工會、桃園市產業總工會上午先到市府陳情，要求教育局在會議中具體回應4點訴求，並喊出「市長善政要落實、教師期待不落空」口號，若無共識將發起下一波行動。

針對基層教師普遍存在工作時間超過法定工時的問題，桃教產不斷爭取「教師在配合學校加班後，應可支領加班費，或以優惠倍率補休」，今年6月曾到桃市府陳情，並向桃市府申請勞資爭議調解，7月31日的調解會議破局，且桃園市教師加班費實施細節至今未明，教育局將於今日下午召開「研商本市國高中小加班費支給原則會議」，工會在會議前到市府陳情並遞交陳情書，要求教育局在會中具體回應4大訴求。

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4大訴求包括，第1、加班費適用對象應包含桃園市所屬各級學校，即高國中小及幼兒園之教師；第2、教師配合學校事務加班時，應可以選擇請領加班費或是補休，若相關加班費用罄無法給付時，應給以「優惠倍率補休」；第3、教育局新編的加班費預算，乃是針對原本只能採取補休的加班事由者，不得影響原有的專案加班費編列，以及現行課務排代機制；第4、建議表列可請領加班費的項目，以利預算編列及學校規劃，也避免因主事者個人偏好，產生部分教師無法支領加班費的情況。

桃教產理事長吳明玉表示，桃園市教師加班費預算已由市長簽准，實施細節至今仍未明，像是預算多少、哪些教師可以請領、是下個學年度還是明年開始等問題，希望教育局在研商會議上具體回應，若未達成共識將發起下一波行動；她也提到，工會訴求之一是要包含市屬高國中小及幼兒園教師，其實以國中導師為例，3年來配合學校加班頂多30幾個小時，主要是班親會、校外教學、會考等，整體加班費不會太多，「教育局應該好好設算，不是一開始就說太多錢、付不出來」。

桃教產秘書長魏豫綾提到，工會於7月31日的調解會提問4個訴求的回應，教育局代表不是沒法回答，就是要帶回局裡討論，調解當天已經請教育局今日務必在研商會議中具體回應，「不要讓基層學校沒有公正的標準可以依循、壞了張市長的好事」，若最後無法達成共識，8月8日第2次調解，工會將申請仲裁，請勞動局仲裁委員會公斷。

桃園市教育產業工會、桃園市產業總工會5日到市府陳情並遞交陳情書。（記者鄭淑婷攝）

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