台中后里長青學苑上課講反罷免及公投 民進黨斥行政不中立

民進黨中市議會黨團批后里長青學苑行政不中立。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/05 12:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市8月23日將舉行立委第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔及第八選區江啟臣的罷免投票，台中市議會民進黨團與罷團「中三拒瓔」今天（5日）召開記者會，指控后里長青學苑張姓主任竟在課堂上公然宣傳投不同意罷免票及同意核三延役公投，痛批違反行政中立，質疑市長盧秀燕及后里區公所不是包庇、濫權就是凟職，要求司法單位及監察院調查。

后里區公所說明，政府機關及其委辦單位應恪守行政中立，不得藉由公部門資源進行任何罷免或反罷免相關宣傳，公所已立即函文后里體育會，解除張姓工作人員職務。

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台中市議會民進黨團總召王立任表示，長青學苑是由社會局所補助，接受政府補助竟然行政不中立，民進黨接獲民眾陳情，后里長青學苑的張姓主任竟在課堂宣傳反對罷免中三選區立委楊瓊瓔及支持核三延役，講了２、３０分鐘，已違反長青學苑實施計畫的規定，要求市府說清楚。

中三拒瓔發言人connie表示，對於市府的行政不中立，讓罷團感到失望及憤怒，痛批國民黨利用行政資源，打壓中三罷團。

「盧媽媽夠了！」民進黨團副總召張芬郁表示，台中市不止是長青學苑不中立，連里鄰會議都會不中立，一樣在宣導反罷免、重啟核三，非常不應該，已多次跟「盧媽媽」要求行政中立，被當作耳邊風，要求司法單位要介入調查。

市議員謝志忠、周永鴻、黃守達、李天生、陳雅惠、張玉嬿也都表示，長青學苑拿了公益彩券盈餘的補助，竟然政黨不中立，盧秀燕把長青學苑把當作選舉機器，根據選罷法規定，已有妨礙選舉之嫌，而且后里長青學苑已是慣犯，要求司法介入調查，會把相關案件送到監察院，也要求盧秀燕要說清楚。

民進黨中市議會黨團總召王立任（左）攜黨團成員與中三罷團控訴后里長青學苑行政不中立。（記者蘇金鳳攝）

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