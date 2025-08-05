立院三讀》農業保險費補助門檻放寬 統一上限75％

立法院會今（5日）三讀通過「農業保險法修正案」。（記者王藝菘攝）

2025/08/05 11:53

〔記者陳政宇／台北報導〕極端氣候及天然災害衝擊農業，為保障農民生計、分散經營風險，立法院會今（5日）三讀通過「農業保險法修正案」，放寬保費補助門檻，刪除第6年起補助比率60%的上限，統一維持75%，並增訂補助比率由主管機關考量農民參與需求及農業發展的需要定期檢討、調整。

現行「農保法」第10條規範，主管機關得對要保人投保農業保險之保險費予以補助：其補助比率，得依保險標的及險種而定，於本法施行後5年內，以75%為上限；施行後第6年起，以60%為上限，但屬強制保險者，不在此限。

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不過，國民黨立委謝衣鳳表示，農業經營易受天然災害影響，但現行法僅僵化依照實施年限決定補助比率上限，未能依照農民需要或實際農業發展狀況予以調整。民眾黨團亦提案指出，農業保險自願投保者僅6.17%，且覆蓋率亦較往年下降，盼能健全農業保險體制、並透過彈性制度吸引農民投保。

對於立委擬刪除「第6年起以60%為上限」等文字，農業部長陳駿季上月23日列席立法院經濟委員會時提醒，若刪除補助比率上限，將等同無補助比率範圍，產生法規不明確的情形。經朝野立委與官員研議後，採納農業部意見並通過初審。

立法院會今天處理時，在場立委皆未表達異議，順利完成三讀程序。三讀條文明定，主管機關得對要保人投保農業保險之保險費予以補助；其補助比率，得依保險標的及險種而定，以75%為上限。但屬強制投保者，不在此限。

關於補助比率，三讀條文增訂，主管機關應考量農業發展的需要定期檢討、調整。

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