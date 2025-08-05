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    高雄山區豪雨網傳她出國 邱議瑩駁斥：散播謠言

    邱議瑩（中）昨天陪同行政院長卓榮泰等人勘災。（圖擷自邱議瑩臉書）

    邱議瑩（中）昨天陪同行政院長卓榮泰等人勘災。（圖擷自邱議瑩臉書）

    2025/08/05 11:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄山區連日豪大雨，災情慘重，卻有網友今天（5日）在脆（Threads）發文，質疑立委邱議瑩出訪波蘭不去救災；對此，邱議瑩澄清說 ，這是2018年出訪的舊新聞，這次豪雨她都在災區協助救災，很遺憾網路又有不明帳號藉機散播謠言、製造對立。

    有網友今天在脆（Threads）發文，貼出一段新聞影片，指邱議瑩從波蘭返國，走公務門躲媒體，後來出現在立法院，卻不去勘災，批說「民進黨的耶....人家都去挖水溝了你出國玩了!」

    有網友留言說「拜託風災耶，妳出國喔」；但也有網友緩頰說「有查到邱議瑩2018年去波蘭，如果不是今年的話，你po文的動機是什麼?」、「我不是幫她講話，但這是很久之前的新聞了」。

    事實上，邱議瑩根本沒出國，高雄山區連日豪大雨，她這幾天都在山區勘災，昨天並陪同行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁，到六龜了解災況，向行政院團隊反映民眾需求。

    對此，邱議瑩今天表示，這是2018年出訪的舊新聞，此次豪雨她都在災區協助救災，很遺憾網路又有不明帳號藉機散播謠言、製造對立，「任何指控都應以事實為依據，否則只會讓真正需要幫助的人蒙受延誤!」

    邱議瑩也強調，高雄山區豪大雨，這次有來自社會各界的送暖，她也一一把愛心物資送到居民手中；台灣多數人都是善良有愛、願意相互扶持，一定能共同度過難關，目前原鄉區道路尚未完全復原，她和團隊同仁持續運送物資，讓原鄉區民眾有穩定的飲食供應。

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