英國前首相強生「哩賀」向台灣打招呼！批中國霸凌台灣

外交部與遠景基金會今（5）日舉辦「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，邀請英國前首相強生進行專題演講。（記者廖振輝攝）

2025/08/05 11:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國前首相強生（Boris Johnson）今日受邀於凱達格蘭論壇演說，開場便以台語「哩賀」親切地向在場聽眾打招呼。他表示，大多數台人考量獨立議題的敏感度，希望維持現狀，不希望立刻獨立，英國會出於戰略及經貿考量支持台灣。

外交部與遠景基金會今（5）日舉辦「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，邀請英國前首相強生進行專題演講。

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強生演講首先讚揚ChatGPT等人工智慧軟體的便利性，並指出台灣晶片產業無人能敵，年復一年地領先競爭對手更多差距，他也說，台灣的自由、法治、貪腐不興，且無需擔心智慧財產權遭竊，讓台灣在科技領域領導世界。

強生指出，台灣是一個有2400萬人口的華人國家，這裡的人民自由、與眾不同，並有強烈的台灣認同；據他所知，多數台人考量獨立議題的敏感度，並不希望立刻宣告獨立，正如同總統賴清德所說，台灣人希望維持現狀。

強生說，他每天皆透過電視看見中華人民共和國試圖霸凌台灣，並派遣船隻、飛機進入台灣水域、空域，如同是要提醒世界中國的武裝力量，並且昭示中國2027年侵台的意圖。

強生也抨擊，北京政府對台恫嚇是巨大的錯誤，當使用武力單方面改變現狀時，就面臨一系列事件失控的風險，這也是戰爭所代表的意義。

強生也指出，烏克蘭與台灣不同，將兩國類比並不準確，但仍可以從中借鑑，他認為，應以台灣人民期望的方式解決兩岸問題，英國與世界也希望海峽兩岸能有和平對話。

強生表示，他今日在這的任務便是告訴台灣，英國出於戰略及經貿考量對台灣的支持，台灣站在反抗獨裁的前線，且在全球供應鏈扮演重要角色。

在經貿方面，強生也說，台英貿易不斷成長，包含金融服務，以及在台灣相當受歡迎的英國名酒「約翰走路」（Johnnie Walker）等，台英應持續強化經貿關係；他也指出，台英共享價值，皆是民主島國，彼此都理解自由不只美妙，更能有助於建構更好的晶片。

英國前首相強生（Boris Johnson）今日受邀於凱達格蘭論壇演說，開場便以台語「哩賀」親切地向在場聽眾打招呼。（記者廖振輝攝）

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