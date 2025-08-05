印度專家：印太國家須承擔更多防務 反轉「搭便車」輿論

凱達格蘭論壇今天登場，印度戰略與防衛研究所榮譽研究員莫瑞佳與會發表意見。（圖取自外交部官方頻道）

2025/08/05 12:01

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中國日益強勢，中美對抗持續深化，印度戰略與防衛研究所榮譽研究員莫瑞佳（C. Raja Mohan）今（5）日在凱達格蘭論壇直言，印太各國必須設計一項策略，回應「盟友搭美國的便車」的輿論，必須承擔更多防務責任。他強調，中美矛盾不會自行消失，中國與周邊國家的矛盾也不會消失，關鍵在於各國該如何為這兩大矛盾的下一階段演變做好準備。

莫瑞佳指出，美國戰略方向從川普政府起，「重返印太」的目標已轉趨明確，包括啟動四方安全對話（Quad），但其國內在貿易、盟邦與科技政策的基調早已改變。亞洲國家應正視這一現實，不再期待回到川普前的時代，而是要設法在新條件下維持美國參與。他強調，若想確保亞洲權力平衡穩定，各國不僅要鼓勵美方持續參與，還必須在區域內彼此合作，建立新的安全架構。

請繼續往下閱讀...

莫瑞佳強調，面對中國日益擴張的軍事實力，與周邊國家的「不對稱」不會自然消失，印太國家必須發展出自己的不對稱策略，打造與中國強權抗衡的能力與技術。歷史早已證明，實力較弱的一方未必會輸，只要有足夠的適應力與策略。他也提醒，美國的制度設計並非為共識而存在，而是多元權力並存的機制，印太國家雖無法改變美國政治，但應該同時加強與美國內部各方力量的互動，尤其是理解並與美國新興政治人物建立關係，這攸關印太的長遠利益。

菲律賓亞洲卓越發展與安全中心主席孟嘉莉（Gloria Jumamil-Mercado）則指出，菲律賓作為第一島鏈前線國家，在印太區域中的戰略定位非常重要。她主張菲國應整合外交、安全與藍色經濟，並推動區域版「UNCLOS 2.0」、深化與美、日、澳、韓合作，建立跨越二元對立的分層嚇阻體系，使菲律賓成為一個「有原則的橋梁型國家」。

孟嘉莉強調，印太架構下的安全，不只是關乎生存，而是關乎「我們是誰」以及「我們選擇捍衛什麼」。她說，當來到歷史的十字路口，盼此區域的人民能夠見證我們成為一股有原則的力量與沉穩的勇氣，在這個充滿不確定性的時代，無論大國或小國，都必須同時成為盾牌與橋梁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法