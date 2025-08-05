大罷免撕裂社會？沈伯洋列「三大事實」：12-18％藍白選民投同意

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/08/05 11:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726全國首波24件國民黨立委罷免案失利，第二波7案罷免投票將於23日登場。民進黨立委沈伯洋今（5日）針對近期罷免爭議提出「關於罷免的三個事實」，逐一回應外界對罷免行動的質疑，並強調罷免是憲政制度的一環，不應被簡化為「撕裂社會」。

沈伯洋在臉書發文表示，首先，「罷免是隨便扣紅帽子？」並不正確。各罷免理由書白紙黑字寫得清清楚楚：國會擴權＋提親中法案＋不遵守國會程序＋癱瘓憲法法庭。這些，任何一項都足以構成罷免正當性。而且所謂「親中法案」不是幻想，是立法院公報上看得到的具體條文。

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其次，他反駁「大罷免是無差別策劃？」的說法，指出罷免團體原本彼此不相識，唯一的共通點是「藍白聯手修法，沒收罷免，逼公民在2/1前同時提案。」是藍白自己修法創造了這波「同時」罷免潮，而且罷免團體也提出自己的區域立委符合上述理由的具體行為，「順便提醒一下：藍營自己也趕著發起大罷免，只是沒有成功。」

對於「罷免撕裂社會」的批評，沈伯洋強調，罷免本就是憲政制度安排的一部分。既然公民投票、罷免、選舉都受憲法保障，就不能雙標說你喜歡的才叫民主，不喜歡的就叫撕裂。他並舉數據指出，726大罷免有12%至18%的藍白選民投下同意票，「這叫撕裂社會？綠營支持者對執政黨不滿，叫做撕裂社會？我們自己，不分黨派，做不好、被批評，是反省跟檢討才對吧」。

他最後補充，敵國攻擊才叫做撕裂社會；用假帳號擴散彼此的極化才叫撕裂社會，一堆評論，數據也不分析、公報也不看、為何大家都在同一時間提罷免也沒搞清楚。

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