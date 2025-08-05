海巡署將誕生首位女艦長陳立喬 學經歷與最新職務曝

陳立喬將成為首位海巡女艦長。（海巡署艦隊分署提供）

2025/08/05 11:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕37歲陳立喬現任海巡署500噸級金門艦大副兼代理艦長，她將轉任今年要交船的4000噸級台北艦大副；海委會主委管碧玲今天預告「海巡即將誕生的第一位女艦長」。

事實上，艦隊分署分署長黃宣凱早在今年6月的海安演習肯定陳立喬全力以赴、勇於承擔的態度，並強調從她「沉著表現與團隊調度能力來看，未來在海巡的艦長序列中，或許我們有機會迎來一個溫柔卻堅定的嶄新身影」，明確指陳立喬已是海巡艦長儲備人選。

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陳立喬表示，大副是僅次艦長的重要幹部，協助艦長推動艦務運作，她很喜歡在海上艦艇生活，「那是很真實、很團結的情感連結」，她鼓勵後進的女性海巡人員「只要有升任意願，勇於學習與進修，在海巡的體系中，性別從來不是障礙，只要妳準備好了，這裡會是一個值得投入與成長的舞台。」

陳立喬畢業於中央警察大學75期及水上警察研究所，曾在花蓮艦、南投艦、澎湖艦、台南艦、苗栗艦等多艘大型艦歷練，今年初從苗栗艦大副調任金門艦大副兼代理艦長，並在今年的海安演習，模擬被武裝分子挾持的「海盜船船長」，參與海上攔截圍捕、吊掛救援等操演。

陳立喬參與海安演習。（海巡署艦隊分署提供）

管碧玲（左三）預告陳立喬（右三）將成為首位海巡女艦長。（取自管碧玲臉書粉專）

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