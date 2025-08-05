王義川自爆「普發4萬」造謠4步驟 藍營議員今到警局告發

立委楊植斗、柳采葳到警局告發王義川造謠。（記者王冠仁攝）

2025/08/05 12:18

〔記者王冠仁／台北報導〕民進黨立委王義川日前在政論節目上自爆，近來網路上討論熱烈的「台中普發4萬元」是假議題，還解說用假議題來達到「勝利方程式」的4個步驟，引起社會各界譁然。對此，國民黨台北市議員柳采葳、楊植斗，在今天早上前往中正一分局外舉辦記者會，痛批王義川的行為，也向警方告發王義川違反社會秩序維護法。

柳采葳說，王義川身為民進黨立委，居然在節目上公開造謠，所以今天前來告發他，涉嫌違反社維法。王義川自己聲稱有4個步驟，還拿台中要普發4萬元的圖卡來作例子；第一個步驟是製造假議題，再來就是製作梗圖，等對手澄清，再拿對手的澄清來攻擊一次。

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王義川在節目上以台中要普發4萬元為例，所以台中普發4萬元是不是就是民進黨刻意製造出來的假議題？

柳采葳指出，王義川身為執政黨立委，對說出來的資訊應該要謹慎小心；王義川身為公眾人物，應該要具有一定的態度、高度，以身作則。但是他卻在節目上公然教導大家如何散播假訊息、如何製作假圖卡，所以今天寫了檢舉函，要來告發王義川，依社會秩序維護法第63條第5款提出檢舉。

柳采葳也說，王義川這樣的作為，實質上已傷害市府的基層工作人員，因為這樣的造謠圖卡讓很多長輩、弱勢族群，因為資訊不對等，吸收錯誤資訊，可能打電話、或親自去台中市政府詢問，讓基層公務人員為了澄清、說明，影響到原本的業務。

楊植斗也說，王義川說這是選舉的「勝利方程式」，但其實當初納粹迫害猶太人時也有「迫害方程式」；納粹為了醜化猶太人，謊稱猶太人會在特定節日前綁架小孩。如今王義川做出這樣的謠言、分化國人的感情、重傷市府的努力，王義川這套是跟納粹學的嗎？是跟八炯學的嗎？這已經脫離政治攻防的範疇，純粹是抹黑跟謠言。

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