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    首頁　>　政治

    立委邱志偉執行長蔡秉璁 宣布參選高雄第三選區市議員

    蔡秉璁在岡山掛上「向前衝」的看板。（記者葛祐豪翻攝）

    蔡秉璁在岡山掛上「向前衝」的看板。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/05 11:33

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁，今天（5日）正式宣布投入2026高雄市第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員選舉，今天已陸續掛上「向前衝」的看板。

    蔡秉璁表示，自己是民國80年次的高雄子弟，從高雄中學畢業後，考取台大電機系，因參與社會運動，啟發對公共事務的熱情，轉系至社會系畢業，再取得清華大學社會所碩士學位。畢業後投入政治工作，歷任前立委劉世芳的助理、總統府前秘書長陳菊的秘書，並在陸委會、經濟部與台電等重要部會工作。

    蔡秉璁感謝立委邱志偉的栽培提攜，讓自己能夠返鄉、擔任團隊執行長，為大岡山地區鄉親服務，加深自己決心與意志，進一步爭取為地方長久服務機會，全力爭取民進黨在高雄第三選區的第三席市議員，不只要將自己在中央的專業經驗留在故鄉實現，更要協助邱志偉逐步落實「岡橋副都心」的願景。

    立委邱志偉也利用父親節前夕，向民眾電話語音拜票，並推薦蔡秉璁。

    高雄第三選區目前有5名市議員，國民黨有3席宋立彬、方信淵、陸淑美，陸淑美已宣布交棒，下屆由女兒黃韻涵出馬參選；民進黨2席黃秋瑛、林志誠，基層實力雄厚。

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