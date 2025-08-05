立院處長稱比亞迪夜宴單純 吳思瑤：騙3歲小孩啊！

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者王藝菘攝）

2025/08/05 11:25

〔記者謝君臨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立法院朝野立委，7月28日更夜宴立院高層，包括正、副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志等。對於廖稱單純聚會，立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評：「騙3歲小孩啊！這不就是在搞關係、搞關說，來達到他們開後門鬆綁法令的目的？」

「當然是覺得非常的遺憾！」吳思瑤表示，當台灣正在淹大水，災區還在搶救重建時，立院高層，包括正、副院長的幕僚和中國廠商企業在這個時間點享用米其林大餐，而不是投入救災，這當然先讓大家譴責。

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吳思瑤指出，其次，比亞迪是中國電動車龍頭大廠，國內的政策方向是窮盡一切努力反傾銷、全力防堵洗產地，甚至要跟上國際貿易趨勢，一起打破不公平的貿易，這也攸關現在台美關稅的談判進程。但此時這場餐敘，不就是在搞關係、搞關說，更可能藉此達到他們開後門鬆綁法令的目的？

「韓院長、江副院長請出來說明清楚吧！」吳思瑤說，看到媒體報導廖炯志指稱這是很單純的聚會，事前他也不知道有誰，「這是騙3歲小孩啊！就時間點、接觸對象，看起來一點都不單純啊！「韓院長請講清楚，立院要公然成為中國廠商可以來開後門、搞關說的違法院嗎？」

吳思瑤強調，這涉及了公務人員的倫理規範，更觸及「遊說法」規定，中國的電動車龍頭正試圖透過第三地傾銷其產品，遂行中國的經濟、政治目的，在這個時機點餐敘，怎麼看、怎麼想一點都不單純，所以韓院長、江副院長不要再躲，也不要顧左右而言他，不要讓立院成為關說院、違法院，「我們要強烈質疑，也在等候韓院長的說法。」

吳思瑤也說，最愛「連連看」的民眾黨團總召黃國昌，「財團夜宴是不是關說？要不要譴責？要不要成立調查委員會？」

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