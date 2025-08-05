新國會智庫民調：台中市民逾60％不認同大罷免

新國會智庫今天在立法院發佈8月時政議題民調。（記者王藝菘攝）

2025/08/05 11:22

〔記者劉宛琳／台北報導〕新國會智庫今天發佈8月時政議題民調（調查對象為台中市民），針對賴清德總統施政表現滿意度，有39.3%表示滿意、49.9%不滿意，10.8%表示不知道、無意見或拒答，最不滿意的年齡層是40-69歲；對於民進黨發起大罷免則僅有28.9%認同，60.6%不認同。

針對民進黨團總召柯建銘號召大罷免、賴清德總統下令民進黨配合的全國大罷免，僅28.9%認同，60.6%不認同，不認同比例多31.7個百分點，另有10.6%表示不知道、無意見或拒答。根據交叉分析，除了泛綠支持者是認同度（69.0%）高於不認同度（22.1%）之外，其他基本資料分層都是不認同度較高。

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卓榮泰內閣的施政表現方面，有32.9%滿意、52.0%不滿意，不滿意度較滿意度多19.1個百分點，另有15.1%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，僅台中立委第一選區、70歲以上兩個分層是滿意與不滿意比例相近，而國初中以下學歷和泛綠支持者是滿意度高於不滿意度，其他基本資料分層都是「不滿意度」高於「滿意度」。

關於賴清德總統辭去民進黨主席，專心國政建議的認同度，有56.6%認同，29.8%不認同，認同比例多26.8個百分點，另有13.6%表示不知道、無意見或拒答。從交叉分析來看，除了泛綠支持者是不認同度（61.7%）高於認同度（33.2%）之外，其他基本資料分層都是認同度較高。

本次調查由新國會智庫委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，以設籍在台中市、年滿20歲以上的市民為調查對象。調查日期為114年7月29日至31日的晚間18：00至22：00，共完成1074份有效樣本，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於正負3.0%。

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