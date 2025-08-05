「官員冷眼災民爬屋頂」AI假片瘋傳 卓冠廷踢爆源頭曾「罷昶」

謝女在Threads發布「台南受災戶自行爬上屋頂、官員冷眼旁觀」的AI假影片，在社群上獲得大量轉傳、分享。（卓冠廷提供）

2025/08/05 11:15

〔記者陳昀／台北報導〕「台南受災戶自行爬上屋頂、官員冷眼旁觀」的AI造假影片在Threads廣為流傳，民進黨發言人卓冠廷今踢爆，散播源頭為曾參與罷昶行動、地方政治色彩鮮明的謝姓女子，謝女在被告知是假影片後仍不下架、變本加厲造謠，因此他將向警方提出刑事告發，讓造謠者面對法律責任。

「刑事告發！造謠自己爽，此風不可長。」卓冠廷表示，背景及地方政治色彩鮮明的謝女在Threads發布「台南受災戶自行爬上屋頂、官員冷眼旁觀」的影片，在社群上獲得大量轉傳、分享， 在多人已經告知是AI假影片後，謝女士至今不下架，還變本加厲繼續來，造謠豈能如此沒有成本？

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卓冠廷指出，謝女的行為已違反「災防法」第53條及「社會秩序維護法」第63條，屬於「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，應依法究責。謝女過去曾參與萬華罷免林昶佐行動，曾任艋舺公會總幹事，為在地人稱「宮廟姐」的知名地方人士，政治色彩鮮明。

卓冠廷強調，單純使用AI製作影片沒有問題，有問題的是用假造影片試圖混淆大眾視聽的人，而這股惡意是誰在擴散？是不是有中央廚房？如果不是謝女製作，也應該查出源頭，因為，這種謠言如果不儘速處理，只會讓這股惡意食髓知味，將造成更大的社會恐慌，也影響救災。」

卓冠廷表示，對於有人公然貼「造假AI影片」散布救災謠言，他無法坐視，稍早已和律師討論具狀，今天會就近向新北市政府警察局三峽分局提起刑事告發狀，請造謠者好好面對吧。

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