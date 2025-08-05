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    「大九學堂」參訪比亞迪 馬英九基金會：持續推動兩岸青年交流

    「大九學堂」參訪天津比亞迪 。（圖由馬英九基金會提供）

    「大九學堂」參訪天津比亞迪 。（圖由馬英九基金會提供）

    2025/08/05 11:20

    〔記者林欣漢／台北報導〕馬英九基金會「大九學堂」本月訪問中國天津市，參訪比亞迪汽車展示館，赴天津大學體驗地震模擬設施，並與在津台商和創業青年座談。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（5）日表示，持續推動兩岸青年交流，有助於為緊繃的兩岸關係注入正能量，也同時傳達台灣希望兩岸和平、拒絕仇恨對立的最新主流民意。

    蕭旭岑表示，暑假期間，他已率「大九學堂」學員走訪廣東、廣西、重慶、北京等地，在各地都與大陸青年學子有相當深入的交流體驗。馬英九前總統希望兩岸青年更加認識彼此，兩岸發生衝突的機率就會更加降低。而「大九學堂」學子踴躍報名的情況，也反映出台灣年輕同學對兩岸交流的渴望。

    「大九學堂」師生一行於4日上午先參訪比亞迪汽車在天津的旗艦展示館「迪空間」，同學們都被大陸在新能源電動車的發展感到震撼不已。下午訪問創校已130年，中國歷史上最悠久、有「神州第一校」美譽的天津大學。隨團老師文化大學新聞系教授莊伯仲表示，此次交流不僅為青年學子搭建了寶貴的互動平台，更為疫情後兩岸高校交流注入了新活力。

    莊伯仲指出，天津大學的歷史可追溯至1895年創立的北洋大學堂，已歷130年，是第一所現代大學，素有「中國近代高等教育發源地」之美譽。在工程、科學、管理等領域均享有盛譽，是211、985、雙一流等級的頂尖高校。值得一提的是，長期以來，天津大學與台灣多所知名學府建立了姊妹校關係。雙方在師生互訪、學術研討、科研合作等方面都有廣泛交流。包含大九學堂此行師生的台灣大學、政治大學、台北大學、文化大學、東吳大學，中原大學、元智大學、銘傳大學都是多年姐妹校，相見歡之下，雙方互動格外熱絡。

    莊伯仲指出，儘管現為暑假期間，但校方仍特別安排參訪「地震模擬工程科學中心」、「智能與計算學部」兩個精彩行程。師生們對於在高達10層樓的室內空間裡，通過人工地震模擬的地動山搖來檢驗建築物的抗震性，以研究減災防災，感到印象深刻。莊伯仲強調，此次大九學堂的老師和同學們通過感受百年學府的深厚底蘊，來深入了解其校園文化、學術研究成果、以及創新創業氛圍，可謂不虛此行。

    同時，在天津台商協會安排下，「大九學堂」學員也與在天津的台灣青年座談，分享他們在天津創業的經驗。包括在天津創立長照事業、農村事業，也有人在天津醫院擔任住院總醫師，還有年輕人開設台灣菜餐館，「大九學堂」學子都感到獲益良多，也深深體會台灣青年在大陸創業的甘苦。

    蕭旭岑表示，未來仍將致力於創造更多機會，讓兩岸青年學子能夠共同學習、相互理解，在交流中消除隔閡，在溝通中增進互信。希望未來能推動兩岸大學師生之間的交流更加頻繁深入，相信也將為兩岸關係的和平發展，注入更多青春活力與正能量。

    「大九學堂」參訪天津比亞迪 。（圖由馬英九基金會提供）

    「大九學堂」參訪天津比亞迪 。（圖由馬英九基金會提供）

    「大九學堂」訪問中國大陸天津市，參訪比亞迪汽車展示館，赴天津大學體驗地震模擬設施，並與在津台商和創業青年座談。（圖由馬英九基金會提供）

    「大九學堂」訪問中國大陸天津市，參訪比亞迪汽車展示館，赴天津大學體驗地震模擬設施，並與在津台商和創業青年座談。（圖由馬英九基金會提供）

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