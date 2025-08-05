從比亞迪、抖音到立委集體收賄案 國會遊說爭議頻傳

立法院遊說爭議屢見不鮮。（資料照）

2025/08/05 11:09

〔記者陳政宇／台北報導〕國會遊說爭議屢見不鮮，除週刊報導中國電動車巨頭比亞迪（BYD）的代理商太古集團，尋求朝野立委支持引入台灣市場。近年還包括中國北京科技公司「字節跳動」旗下的短影音平台「TikTok」（國際版抖音），去年透過公關公司戰國策展開遊說。2020年更爆出多位立委集體收賄，介入SOGO經營權之爭，引發全台譁然。

去年3月中旬，部分立委曾收到一封以「TikTok大洋洲與台灣公共政策區域總監」署名的信件，希望透過戰國策在立法院展開遊說；信中內容指出，「TikTok社群安全是我們的首要之務，3月25日將在台北，希望能夠拜會委員，討論TikTok可以如何精進為台灣社群所做的努力；也希望委員可以不吝提出對您與選民而言最為關切的議題面向」。

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國民立委洪孟楷、黃健豪接續證實，TikTok確有遞出拜訪邀約，但礙於行程繁忙，並沒有與對方會面。但根據「立法院遊說法資訊專區」所公告的遊說案件中，TikTok與戰國策均無登載。

立委涉入收賄的事件更是引發社會譁然。民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、無黨籍立委趙正宇，以及前立委、時任時代力量黨主席徐永明等人，被指控收受前太流董座李恆隆行賄，企圖透過修法協助搶回SOGO經營權，2020年遭檢方依貪污治罪條例起訴。

此案經台北地方法院審理，2022年做出判決。蘇震清被判10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、徐永明7年4月徒刑。趙正宇6月徒刑，可易科罰金，被控財產來源不明罪無罪。多位立委辦公室主任、助理亦被判刑，全案上訴高等法院審理。

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