為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    從比亞迪、抖音到立委集體收賄案 國會遊說爭議頻傳

    立法院遊說爭議屢見不鮮。（資料照）

    立法院遊說爭議屢見不鮮。（資料照）

    2025/08/05 11:09

    〔記者陳政宇／台北報導〕國會遊說爭議屢見不鮮，除週刊報導中國電動車巨頭比亞迪（BYD）的代理商太古集團，尋求朝野立委支持引入台灣市場。近年還包括中國北京科技公司「字節跳動」旗下的短影音平台「TikTok」（國際版抖音），去年透過公關公司戰國策展開遊說。2020年更爆出多位立委集體收賄，介入SOGO經營權之爭，引發全台譁然。

    去年3月中旬，部分立委曾收到一封以「TikTok大洋洲與台灣公共政策區域總監」署名的信件，希望透過戰國策在立法院展開遊說；信中內容指出，「TikTok社群安全是我們的首要之務，3月25日將在台北，希望能夠拜會委員，討論TikTok可以如何精進為台灣社群所做的努力；也希望委員可以不吝提出對您與選民而言最為關切的議題面向」。

    國民立委洪孟楷、黃健豪接續證實，TikTok確有遞出拜訪邀約，但礙於行程繁忙，並沒有與對方會面。但根據「立法院遊說法資訊專區」所公告的遊說案件中，TikTok與戰國策均無登載。

    立委涉入收賄的事件更是引發社會譁然。民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、無黨籍立委趙正宇，以及前立委、時任時代力量黨主席徐永明等人，被指控收受前太流董座李恆隆行賄，企圖透過修法協助搶回SOGO經營權，2020年遭檢方依貪污治罪條例起訴。

    此案經台北地方法院審理，2022年做出判決。蘇震清被判10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、徐永明7年4月徒刑。趙正宇6月徒刑，可易科罰金，被控財產來源不明罪無罪。多位立委辦公室主任、助理亦被判刑，全案上訴高等法院審理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播