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    《南京照相館》激化中國仇日 矢板明夫：鼓吹「仇恨」使反日情緒高漲

    日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

    日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

    2025/08/05 11:27

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今年盛大慶祝對日抗戰勝利80周年，多部官方主導的抗戰愛國電影相繼登場。其中7月25日上映、講述1937年日軍在南京犯下滔天罪行的「南京照相館」，在中國票房上已突破人民幣10億元（約台幣41億元）。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，這部電影大肆渲染了日軍的野蠻和殘酷，鼓吹「仇恨」，使中國國內的反日情緒高漲。

    矢板明夫在臉書PO文表示，最近有住在中國的日本人，向準備到中國去旅遊的朋友警告說「這邊的情況正在惡化。近期上映的《南京照相館》這部電影掀起了新的反日浪潮，近期最好不要來中國。即使在日本，也最好不要去中國人多的地方。」今年九月，中國官方要舉行抗日戰爭勝利80週年的大閱兵，中國官媒為了配合這件事，正在全國醞釀「反日」的氛圍。描寫1937年日軍在南京進行「大屠殺」的電影《南京照相館》在7月25日上映後，經多方動員，票房已經接近15億人民幣，成為了今年最賣座的電影之一。

    矢板明夫指出，這部電影號稱改編自真實歷史事件，寫的是一位15歲的少年在南京的一家照相館當學徒。他在沖洗1名日本軍官帶來的2卷底片時，意外發現當中有日軍暴行的照片，包括屠殺、強姦婦女和搶劫，於是，他冒著生命危險保留了數十張照片，並從中挑選出16張，裝訂成冊。該本相冊在1946年2月的「南京審判」中發揮關鍵作用，協助法庭將日本戰犯繩之以法。

    矢板明夫續指，但有多名日本歷史學家指出，這部電影充滿了不符合歷史邏輯、自相矛盾的地方。當時，日軍雖然有隨軍攝影記者，他們的主要任務是拍攝日軍勇敢作戰，以及受到各地民眾歡迎的照片，不會刻意去拍攝日軍霸凌平民的照片。同時，當時的這些攝影師，都會自帶冲洗設備，一般情況下，是不會把可能帶有軍事機密的照片交給當地照相館去冲洗的。所以，這部電影應該是一個虛構的故事。

    矢板明夫分析，但由於這部電影大肆渲染了日軍的野蠻和殘酷，鼓吹「仇恨」，使中國國內的反日情緒高漲。有人在Ｘ平台上透露，在電影散場後，1名年輕母親對她的女兒說，要「殺死日本人」。母親問道：「你現在知道日本人有多殘忍了嗎？」小女孩哭著回答：「知道了。」另外，中國官媒還介紹了河南一名9歲兒童在看完該電影「回家後，自發地撕毀了自己珍藏的日本漫畫」。

    矢板明夫直言，7月31日，有一位日本母親帶著小孩，在蘇州市內捷運站受到了暴徒的襲擊，母親受了傷。這是自去年以來，日本的兒童第三次在中國受到襲擊了。一連串事件，明顯都和中國政府推行的反日仇恨教育和宣傳有關。

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