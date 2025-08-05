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    曹興誠喊建立「台灣國」 賴清德隔空回應「維持現狀」

    賴清德總統今天在「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話開幕」致詞。（記者廖振輝攝）

    賴清德總統今天在「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話開幕」致詞。（記者廖振輝攝）

    2025/08/05 10:38

    〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免全盤皆墨，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠日前公開喊出，要往更高目標去做——建立「台灣國」；賴清德總統今天在「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話開幕」致詞則隱含深意，似以重申「維持現狀，確保台海和平穩定」，隔空回應曹興誠的「台灣國」主張。

    曹興誠日前為罷免團體站台時表示，726即使沒能把國民黨罷免掉，但有這麼多愛台灣、愛國家的志工站出來，這是一股龐大的力量，所以我們要團結，繼續保持這股偉大的公民力量，將來往更高目標去做，目標就是建立「台灣國」，要斬斷中共對我們深入黑手，趕出去中國的勢力。

    據了解，賴清德總統今天致詞中，有一段似在隔空回應曹興誠的「台灣國」主張。賴清德重申，他上任後積極落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，「我們會維持現狀，確保台海和平穩定，同時會持續與其他民主國家深化合作，推動全球繁榮發展。」

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