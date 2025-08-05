王鴻薇不滿被指與王滬寧握手密談提告 檢方：「非虛構事實」不起訴

罷團「山除薇害」廣告看板使用國民黨立委王鴻薇與中國政協主席王滬寧握手的畫面，被王鴻薇提告，檢方不起訴。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/08/05 10:54

〔記者吳昇儒／台北報導〕國民黨籍立委王鴻薇提告蔡姓罷團志工與廣告廠商等4人，認為將她與中國全國政協主席王滬寧握手照片製成帆布廣告，且加註「王鴻薇與王滬寧 你們密談了甚麼啊？」，懸掛於台北街頭上，控告違反選舉罷免法及刑法加重誹謗罪。台北地檢署調查後認為，懸掛時間於罷免案成立前，且非虛構具體事實，予以蔡女等4人不起訴處分。

王鴻薇指控「反共律師團」召集人律師黃思維、罷團志工蔡語芳、台灣公民人權聯盟成員黃英哲、廣告業者潘穎發4人為了要罷免她，在今年4月11日中午，將印有其與中國全國政協主席王滬寧握手的照片製成帆布，並加註文字指稱王滬寧是中共統戰頭子「王鴻薇和王滬寧 你們密談了什麼啊？」，將該帆布懸掛於台北市南京東路5段上大樓外牆。

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王鴻薇認為蔡女等人損害公眾評估投票意向的正確性，以該方式散布文字詆毀自身名譽，對其提出違反選舉罷免法及加重誹謗罪等告訴。

蔡女向檢察官表示，王鴻薇與立委傅崐萁都有到中國與王滬寧密談，曾於政論節目及新聞提出質疑，但王鴻薇均未回應，她認為大眾非常重視這問題，想說懸掛布條是很好的方式，而台灣公民人權聯盟成員黃男等人則稱，是提供補助款、並與廠商聯繫，再由潘姓廠商聯繫業務人員懸掛帆布。

檢方調查，該帆布懸掛時間是4月11日至同年6月6日，而王鴻薇罷免案是於6月20日宣告成立，依公職人員選舉罷免法罷免案闡釋，並未構成同法中規定的傳播不實罪嫌。

此外，經查王鴻薇確實有前往中國與身兼中共中央政治局常委、全國政協主席、黨組書記、中國和平統一促進會會長王滬寧握手，並進行閉門會談，均有網路新聞等資料。因此，蔡女等人使用於帆布上的圖片及「中共統戰頭子」、「密談」等文字，並非虛構，縱使尖酸刻薄使人不快，仍難認定構成加重誹謗罪。

檢察官認為，蔡女並非無中生有，其目的應為喚起民眾對公共事務參與及發揮監督功能，未逾越一般人可合理忍受範圍，故認定蔡女等人罪嫌不足，予以不起訴處分。

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