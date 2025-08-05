海巡積欠台船近3.5億元 管碧玲公布拜會黃正弘賒帳進展

海巡積欠台船近3.5億元，管碧玲公布拜會黃正弘的賒帳進展。（取自管碧玲臉書粉專）

2025/08/05 10:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨籍立法委員陳玉珍打算修掉國土安全靭性預算1200億元，換成普發現金1萬元。海委會主委管碧玲8月2日以「海巡已經陷入賒帳窘境」為題發文，指她將拜會台船董事長黃正弘尋求解決之道，昨（4）日答案揭曉。

管碧玲昨天深夜發文指出，她帶帳單造訪黃正弘，但因台船是股票上市公司，對董事會與股東有責任，賒帳的事，必須依照契約條款，可以用支付利息處理。當然，「我們仍然可能爭取追加預算，如果得到立法院支持，就可以不必賒帳！畢竟這是台船過去沒有遇到過的事情！」

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管碧玲8月2日發文強調，今年因為預算大幅刪減，並禁止替代，嚴重影響今年交船所需，支付給台船的「花蓮艦」尾款，會短缺4757萬元（應支付契約價金3億6400萬），另一艘2000噸級遠洋巡護船下水款，也會短缺3億210萬4000元（全額5億元）。

管碧玲指出，因為中信造船廠建造600噸安平級「蘇澳艦」，但海巡短缺全部價金3億6885萬9千餘元，所以她已在7月28日拜訪總經理韓育霖尋求協助。

管碧玲強調，海巡是創造兩岸人民福祉、捍衛主權守護區域和平的部隊，衷心期待不分黨派都能同意：「海巡守護國家，國家要守護海巡！」未來海巡「科技轉型」亟需的「國土防衛韌性特別預算」，「誠心祈禱不要再陷入絕境！」

管碧玲公布積欠兩家造船廠的帳目。（取自管碧玲臉書粉專）

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