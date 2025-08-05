比亞迪叩關台灣遊說朝野 許智傑婉拒：憂中國對台統戰

中國電動車龍頭比亞迪。（法新社資料照）

2025/08/05 10:28

〔記者陳政宇／台北報導〕週刊今（5日）報導披露，太古集團為代理引入中國電動車龍頭比亞迪（BYD），曾接觸朝野立委、並設宴款待立法院高層。對此，立院交通委員會召委、民進黨立委許智傑證實，太古集團有意代理在泰國生產的比亞迪電動車，曾透過其他人接觸他，但他評估中國對台態度及統戰效果，以時機點不宜為由婉拒。

比亞迪以價格戰攻略全球版圖，並傳出企圖叩關台灣車市。許智傑今接受本報訪問時證實，確實曾有人接觸過他，表達想代理在泰國製造的比亞迪到台灣，但他當下便以現在的時間點不適合為由婉拒。因為他認為中國對台灣不友善，若讓大量中國電動車進入台灣市場，恐產生統戰效果。

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至於是如何接觸？許智傑說，不是太古集團本身的人，而是透過其他人。

此外，比亞迪日前亦傳出資安疑慮。原計畫配發給以色列國防軍官使用的比亞迪新型Atto 3電動車，在經過電子設備檢查後並未投入使用。為了最大限度地降低資訊外洩的風險，接收車輛的自動緊急服務通訊功能e-Call系統被強制關閉，預防數據外洩傳回中國。

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