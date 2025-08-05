比亞迪傳遊說朝野立委 立院查無相關登記資料

中國電動車大廠比亞迪登台腳步近了？台灣總代理太古汽車將從比亞迪泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，目前車輛認證已過關，就差取得經濟部投審司核可，若經濟部點頭，最快年底就可登台。（歐新社）

2025/08/05 10:23

〔記者謝君臨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立法院朝野立委。不過根據「立法院遊說法資訊登記專區」資料顯示，不論是輸入「比亞迪」、「太古」，或是與太古合資的「冠德」賓士，以及2大車企合資成立的「騰勢」汽車、太古委託的「仲達」法律事務所等關鍵字，均查無相關遊說登記資料。

週刊報導，比亞迪積極搶占台灣車市，在726大罷免首波投票2天後，透過代理商太古汽車夜宴立院高層，包括正、副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志都受邀出席，整場餐敘逾3小時。而在823大罷免第2波投票落幕後，是否遊說藍綠透過立院施壓經濟部，促成法規鬆綁？已引起各方關注。

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「遊說法」在2008年8月上路，明定所有遊說都需登記、上繳紀錄等。但根據「立法院遊說法資訊登記專區」資料顯示，17個年度以來，在立院的遊說登記累計至今僅435件，形同虛設。其中，113年度的遊說登記共計44筆，多由「全國教育產業總工會」登記，且遊說之目的及內容均與汽車產業無關。

立委辦公室在接受遊說時，理應協助遊說者前往立院遊說登記辦公室登記，但由於「遊說」定義與「陳情」的界定模糊，後者不必登記，形成漏洞，也讓「遊說法」的落實必須仰賴遊說者、被遊說者的自律性，加上立院內無追蹤機制，也令「遊說法」形同虛設。

對此，公民監督國會聯盟執行張宏林昔接受本報訪問時曾表示，現行「遊說法」有點曲高和寡，當初制定「遊說法」，就是希望將廠商與政治人物的關係攤在陽光下，現在大家不去落實，顯有更多制度面需要去修改。

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