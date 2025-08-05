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    力挺大支創作 史書華：輿論戰早就開打

    推動罷免新北市國民黨籍立委葉元之的領銜人史書華，力挺最近捲入領政府補助爭議的藝人大支，強調輿論戰早已開打。（記者賴筱桐攝）

    推動罷免新北市國民黨籍立委葉元之的領銜人史書華，力挺最近捲入領政府補助爭議的藝人大支，強調輿論戰早已開打。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/05 10:18

    〔記者賴筱桐／新北報導〕全國首波24件國民黨立委罷免案失利，推動罷免新北市板橋東區藍委葉元之的領銜人史書華表示，726大罷免後，大批KOL（關鍵意見領袖）遭清算，「輿論戰、滲透戰早就開打了」。他也力挺最近被爆出領政府補助爭議的藝人大支，強調「這就是統戰、輿論戰」。

    史書華在臉書貼文指出，不論是前聯電董事長曹興誠、立委沈伯洋、四叉貓和他，都長期被網軍計畫性攻擊，台派只要有一點聲量的人，都會有內、外的人一直放假消息打擊，或是檢舉下架。726後大批KOL被清算、攻擊，政治表態的演藝人員被封殺，「輿論戰、滲透戰早就開打了好嗎？」

    史書華也聲援最近捲入領取政府補助、寫「罷免之歌」爭議的大支，他說，「那些沒有下限的廢物打你，因為有用，這就是統戰、輿論戰」，「他們噴你就表示你是對的，感謝你對台灣的付出」。

    有網友留言表示，「是非常早就開打了，不是只有現在，是很多人不願意相信，也不想去了解」，也有人說「中國在監控台灣人」，還有人感慨說，「真的很氣餒，台灣人為何不愛自己的國家台灣，為何無法對中共有防備之心呢？真的國家不見了，後悔都來不及」。

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