台師大、彰師大接連爆爭議 吳靜怡：為什麼都是師大體系？

媒體人吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2025/08/05 10:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕彰化師範大學輔導與諮商系傳出有4名教授涉性侵、性騷案，其中1人退休、1人終身不得聘任教師，其他2人調查中。對此媒體人吳靜怡表示，為什麼都是師大體系？這應該非巧合，師範大學從教師培育轉型綜合大學暴露出深層結構問題，師大體系歷史悠久，強調師生從屬與內部和諧，卻忽略外部監督與倫理培訓，師徒制的權力濫用、封閉文化的風氣，讓教授從「良師」變成「野獸」，如何能培育出優良教師？

吳靜怡在臉書PO文表示，台灣教育界接連爆發令人髮指的校園醜聞，「彰師大輔諮系教授性騷案」涉案者並非單一教授，而是國立彰化師範大學輔導與諮商學系的四名教授，包括前副校長張景然、黃姓教授，以及兩名王姓教授，本應是培養心理輔導專業人才的聖地，卻淪為「狼窟」。

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吳靜怡指出，張景然被控邀約畢業女學生線上觀看色情影片，並以露骨語言詢問「有沒有感覺？有高潮嗎？」，校方調查後，張景然雖遭彰化縣政府裁罰3萬元，但竟獲准退休；更令人憤慨的案例是一位黃姓教授涉嫌性侵該校學生，彰師大已於2025年7月2日函報教育部核准，在《性別平等教育法》和《教師法》框架下，獲得了迅速且嚴厲的懲處；另外，在張景然、黃姓教授兩案被媒體披露後，有更多學生和校友具名出面指控，另有兩位王姓教授也被指控涉入性平事件，其中一位王姓教授曾兼任彰師大學務長及性平委員，被多名校友和學生指控有不當凝視等行為，造成不適感，暗示其行為模式可能已長期存在並影響校園環境，案件仍在調查中。

吳靜怡分析，從台師大女足抽血案到彰師大輔諮系教授性騷案，台灣師大體系是不是出了什麼系統性問題？這兩起事件爆發於七月至八月初，皆涉及師生權力不對等濫用，導致學生身心受創，彰師大教授的性騷擾與台師大教練的強制抽血，兩者看似無關，實則都指向同一個問題，那就是在封閉的師徒文化下，當掌握權力的「老師」變成不顧倫理的「野獸」，學生的權益將蕩然無存。

吳靜怡直言，為什麼都是師大體系？這應該非巧合，師範大學從教師培育轉型綜合大學暴露出深層結構問題，師大體系歷史悠久，強調師生從屬與內部和諧，卻忽略外部監督與倫理培訓，師徒制的權力濫用、封閉文化的風氣，讓教授從「良師」變成「野獸」，如何能培育出優良教師？教育部應立即推動跨校調查，強化倫理審查、打破封閉文化，否則，更多學生將在這體系中淪為犧牲品，我們的教育未來，又將何去何從？這個問題，值得整個臺灣社會深思。

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