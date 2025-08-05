雨緩了行程照走 盧秀燕今訪澳洲7天

盧秀燕今晚出訪澳洲。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/05 10:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕宣布今晚將率團出訪澳洲，預計8月11日返國；她強調因為氣象署已指全國各地多雨勢趨緩，台中市昨夜也已解除水災應變中心三級開設，出訪計畫規劃已久，將照既定行程出訪；她強調，出訪為拚城市外交，另澳洲本也燃煤發電，目前燃煤電廠已退場轉型作藝文基地，也將出訪取經相關經驗。

台中市受到這波西南氣流影響，將近一週降豪大雨，不少地區積淹水甚至發生土石流，盧秀燕此時出訪引關注，她強調，因氣象署已明確說明包括台中市及全國大部份地區雨勢趨緩、穩定，台中市昨日的水災應變中心三級開設昨天也已解除，因此決定按既定行程出訪，出訪期間會請副市長坐鎮處理市政及災後應變加強。

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盧秀燕出訪澳洲行程保密到家，今晚將出訪，早上才在市政會議前宣布，預計出訪澳洲雪梨及布里斯本。

她說，今晚將搭深夜飛機出訪澳洲拚城市外交，主要是美國對台關稅的衝擊，希望能加強經貿交流，另澳洲很多城市發展跟台中類似，也推動圖書館及美術館，另相關建設也跟台中英雄所見略同找日本建築師隈研吾及妹島和世設計，台中綠美圖年底啟用，將前往取經經營情況。

此外，台中大墩美展舉辦30年，也是世界級的美展，2025年在澳洲展出，盼讓澳洲也看見台中的文化軟實力。

盧秀燕另強調，澳洲以前也有燃煤電廠，但燃煤電廠已退場，轉型藝文基地或其他使用，她也要前往取經；另也問候在澳洲僑居市民及遊留學及打工換宿市民。

盧秀燕說，她預計今晚搭深夜班機出訪，8月11日返台，在澳洲只有5天出訪行程，時間很緊湊，但她有信心能成功達成城市外交。

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