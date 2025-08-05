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    媒體批漢光像「表演」 國防部：扭曲外媒報導對官兵不公平

    國防部今天（5日）表示，漢光41號實戰化演習將藉訊後回顧，不斷檢討策進，然也請媒體勿以「表演」負面解讀，不但扭曲（外媒報導）原意，對戮力戰備訓練的國軍官兵也不公平。（資料照）

    國防部今天（5日）表示，漢光41號實戰化演習將藉訊後回顧，不斷檢討策進，然也請媒體勿以「表演」負面解讀，不但扭曲（外媒報導）原意，對戮力戰備訓練的國軍官兵也不公平。（資料照）

    2025/08/05 10:10

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國政治雜誌「外交家」4日刊登烏克蘭學者專文，指出台灣民間社會尚未做好戰爭準備，民防演練也偏向表演性質，經國內媒體報導強調「漢光像表演」。對此，國防部今天（5日）表示，漢光41號實戰化演習將藉訊後回顧，不斷檢討策進，然也請媒體勿以「表演」負面解讀，不但扭曲（外媒報導）原意，對戮力戰備訓練的國軍官兵也不公平。

    烏克蘭國家科學院研究員，分別是狄馬（Dmytro Burtsev）及戈洛德（Vita Golod） 4日刊於「外交家」的專文指出，台灣漢光41號演習雖擴大規模、納入平民演練，但整體民防演訓仍偏表演性質，多數民眾仍為觀眾、而非實際參演者，且防衛態勢過度依賴美國遵循「台灣關係法」的對台支援，倘台海爆發衝突，恐難及時獲援。

    對此，國防部今天透過新聞稿指出， 樂見國際學者關心我國防衛力量整建，並提出建言。國防部將納為建軍備戰參考、持續精進。不過，國防部也強調，籲請國內媒體，勿以「表演」負面解讀，不但扭曲原意，對戮力戰備訓練的國軍官兵，亦不公平。

    國防部說明，今年「漢光41號」演習，以實戰角度設計演習想定及輔助狀況，依「實兵、實地、實時、實裝」要求，貼近實戰景況，進行各項演練。國軍官兵在長時程、高強度操演中，已展現顯著進步，並獲各界肯定；將藉訓後回顧機制，不斷檢討策進，提升備戰效能。

    另外，國防部指出，今年「城鎮韌性演習」首度整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演練，期強化地方政府對緊急事件的應變能力，建立國人「有準備、更安全」的觀念。後續將奠基於所獲經驗，持續強化軍民整合協調機制，提升整體運作效能，精進全社會防衛韌性。

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