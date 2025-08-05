八炯模仿納粹惹議 張之豪：任何模仿納粹行為都是錯的

民進黨市議員張之豪。（資料照）

2025/08/05 11:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅八炯被爆試圖仿效納粹引發熱議，對此民進黨基隆市議員張之豪表示，他的立場一直都不變，任何模仿納粹的行為都是錯的，但若有人覺得這波隨著大罷免運動而起的網紅，是什麼領袖，還是什麼值得追尋的榜樣，那是劃錯重點，大罷免運動的對手自以為找到了什麼王，然後擒賊先擒王，問題是那些網紅不是王。

張之豪在臉書PO文表示，就好像有人一直以為「嘲笑青鳥」就可以嘲笑一整個群體一樣，但「青鳥」只是幾次集結立院外抗爭行動的代號，根本沒幾個人自我認同的身份是「我是青鳥」，至多說「我是台獨」、「我是1450」，但他沒認識幾個人自稱「青鳥」的，所以當他們覺得「羞辱青鳥」就是羞辱了「反對藍白兩黨修法癱瘓大法官的人民」，根本就是劃錯重點。

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張之豪續指，八炯與閩南狼，就如許多這場運動出力的人一樣，都是積極參與的人，但他們真正想要什麼，他也不知道，他只知道2014年3月的黃國昌不可信任，那段期間，他花費了全部的心力要說服裡面的學生不要被黃國昌牽著走，但他們都是乖孩子好學生，什麼事情都「可是國昌老師」，每次聽到他們回那句話都很灰心，他們死不聽，整個太陽花運動後來走向成那樣，很多人很感動覺得很成功，但他覺得很遺憾，所以就連聽到「島嶼天光」對他們來說很感動，都只能尊重。

張之豪分析，八炯與閩南狼發生的事，他只是得知了，但不是很關心他們各自的說法為何，我們人生有很多機會可以看清事情，聞道有先後，不是說先投入本土陣營、先加入本土運動的就比較神聖，我們最近也看到許多「大師」在漸漸崩壞。

張之豪直言，但我們沒空關心這麼多各式的八卦軼聞，我們只能確保我們自己的原則不變，要做個善良的人，要做個有警覺的人，要做個為國家著想的人，要做個對極端主義保留的人，要對偽裝成溫和理性但事實上為虎作倀的偽善者保持距離，要對不擇手段的野心家與背刺者拒絕往來，這樣而已，順道一提，他根本沒在看八炯或閩南狼，連訂閱都沒訂閱。

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