大罷免期間減肥大成功！新竹市議員劉崇顯減重15公斤

726大罷免投票後，新竹市議員劉崇顯因做這件事而大減肥大成功，也在臉書分享減重心得與秘訣。（照片取自劉崇顯臉書）

2025/08/05 09:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉崇顯這幾個月來力推大罷免，意外「大減肥大成功」，原來半年來幾乎天天騎單車宣傳罷免，加上飲食控制，直到726大罷免投票後，居然已減重15公斤，體脂肪也降到標準值，可說是意外收穫。他貼文一出，紛紛有網友詢問其減重秘訣與飲控菜單，他也大方公開分享。

劉崇顯在臉書公佈去年底家中二寶剛出生時的照片，提到他太太傳照片給他時心裡的OS「這肥宅是哪位啊？」，當時健檢顯示脂肪肝與膽固醇偏高，醫師示警再這樣下去可能需服用慢性藥物控制，讓他意識到要先有健康才能好好陪伴孩子成長，以及為理想奮鬥。如今「大減肥大成功」成果出爐，很多朋友紛詢問他減重秘訣及飲控菜單。

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劉崇顯分享，減重的關鍵比重最高還是「飲食」，他把不健康的「精緻飲食」用「少油高纖」、「低糖高蛋白」原則取代，透過堅持及維持自身健康的生活習慣，讓他能在「顧台灣護民主」的道路上堅持到底。而減重原則是「每日攝入熱量」小於「每日消耗熱量」，並以「一日兩餐」搭配「168斷食」（每日8小時內進食完畢），加上大量喝水，每天最少喝水2000毫升、理想3000毫升以上，以原形食物為主加每週2次的重量訓練，經半年堅持，成功減重15公斤，體脂肪也達標準值。

726大罷免投票後，新竹市議員劉崇顯因做這件事而大減肥大成功，也在臉書分享減重心得與秘訣。（照片取自劉崇顯臉書）

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