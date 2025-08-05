罷團批不適任立委！顏寬恒涉貪一審判8年4月 二審9/11宣判

罷團認為台中第二選區立委顏寬恒已不適合再當立委，發起罷免，顏寬恒則喊冤，認為此案是「司法干預選舉」。（資料照）

2025/08/05 08:50

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中第二選區立委顏寬恒，因涉嫌詐領助理費案、沙鹿豪宅假買賣，台中地院一審依貪污、偽造文書，合併判處8年4月徒刑，褫奪公權3年，上訴二審將在9月11日宣判，因法院認證有罪，罷團認為已不適合再當立委發起罷免；顏寬恒則喊冤，認為此案是「司法干預選舉」，呼籲鄉親8月23日一定要投下不同意罷免。

檢方指控，顏寬恒在2022年1月18日，以4541萬元將沙鹿豪宅假買賣給澤序空間設計公司女負責人張于廷，涉嫌偽造文書；此外2018年2月至2020年1月，聘請林進福當公費助理，月薪4萬元，近2年共領取立法院薪資與年終獎金108萬餘元，這筆錢並非林進福使用，而是與其他款項混合在一起，用來支付顏寬恒與家人的開銷，包括支付私人購車和豪宅維護的雜支。

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台中地院經1年多審理後，去年7月26日宣判，顏寬恒貪污罪成立判決7年10月徒刑，褫奪公權3年，108萬餘元犯罪所得沒收；假買賣豪宅的使公務員登載不實罪（偽造文書）則判刑6月，可易科罰金，合計8年4月，顏寬恒認為是天大的冤枉，上訴二審。

台中高分院審理時，顏寬恒表示，包括假買賣豪宅與貪污助理費，他都沒有做的事情，要如何自證清白？自己是因父親的「社會印象」，還有出身背景，導致抹黑攻擊從未停止過，他才想賣掉房子，賣房與聘林當助理都是真實，他自己知道媒體與其他（人）對他不公平，但希望司法能公平審判，目前二審已辯論終結，全案將在9月11日進行宣判。

罷團則批評，身為立法委員，顏寬恒卻是法院認證的貪污犯，已經不適合擔任立委，呼籲中二的選民8月23日投下同意罷免；顏寬恒則稱，2023年他登記黨內參選立委，隔週檢調即大動作搜索，利用司法肅清，質疑此案是「司法干預選舉」，呼籲鄉親一定要投下不同意罷免。

對於顏寬恒稱此案是「司法干預選舉」，台中高分院則表示「不做回應」。

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