美國會最新報告：美台「低調軍事合作」似有擴大趨勢

美國會研究處7月底發布報告指出，美台安全合作包括在美國和台灣的訓練，大多未公開，但似有擴大趨勢。圖為我空軍防空暨飛彈指揮部愛國者系統。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/08/05 08:36

〔中央社〕美國會研究處7月底發布報告，爬梳近年對台軍援。報告指出，美台安全合作包括在美國和台灣的訓練，雖然大多未公開，但似有擴大趨勢；台灣自2023年起參與美國「國際軍事暨訓練」計畫，強化兩軍聯合行動能力。

根據這份「台灣：防衛軍事議題」（Taiwan: Defense and Military Issues）報告，美國對台軍售一向是美國對台灣國防能力最具體的貢獻，其中大多數透過「外國軍事銷售制」（Foreign Military Sales，FMS）。

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從2015年到2025年，行政部門向國會通報對台灣提供的FMS總額超過280億美元（約新台幣8372億元）。

報告指出，除了「外國軍事銷售制」計畫外，第117屆國會（會期為2021年1月至2023年1月）還通過「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），授權為對台軍售提供新途徑。

「台灣增強韌性法」首次將「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）擴及台灣，授權直接由美國國防部庫存提供台灣防衛物資與服務，以回應國會對FMS交付時程過長的疑慮。

美國國會研究處（Congressional Research Service）表示，「台灣增強韌性法」上路以來，行政部門已宣布3項對台PDA計劃，總額達15億美元。

這項法令同時首次為台灣提供「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF），可用於購買美國武器的貸款或補助。此後，國會也已相應撥款，向台灣提供軍事援助。

美台安全合作方面，報告指出，這似有擴大趨勢，並提到台灣參與的「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫。美國行政部門依據2023財政年度撥款法，與台灣建立IMET，強化兩軍戰力互通性及聯合行動的能力。

IMET涉台的公開資料不多，時任美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）2023年曾對國會表示，台灣參與IMET，能讓其在美國國防部整個教育體系中享有大幅折扣。

「我們估計，提供IMET將可為台灣每年節省數百萬美元，這些資金可重新分配並再投資於其國防預算中。」

長期研究台灣及兩岸議題的美國學者善學（Thomas Shattuck）去年於華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）網站發文寫道，IMET計畫使台灣軍官能與其他國際夥伴一起在美國受訓。

台灣已啟動多項強化軍事備戰的措施並增加國防預算，美國國會研究處估算，自2019年至2023年，台灣國防預算平均每年成長近5%。2024年，台灣約將國內生產毛額（GDP）的2.5%用於國防；台灣總統也表示，打算在今年將軍費提高至GDP3%以上。

報告指出，台灣在實現國防目標時面臨國內挑戰，政策制定者對如何最有效嚇阻中國動武的意見不一。雖然台灣兩大政黨皆表示支持增加國防投資，但今年行政部門與在野黨控制的立法院對預算之爭，加深部分人士對台灣能否確保充足國防資金的疑慮。

此外，台灣軍隊在招募、訓練與留用人員方面遇到困難，一些觀察人士則認為民防準備不足，能源、糧食、水資源、通訊及其他基礎設施也易受外部破壞。

「在社會層面，目前尚不清楚台灣人民在兩岸戰爭下願意或能夠承受何種經濟安全、人身安全和生命安全等代價。」

美國國會研究處隸屬國會圖書館，為國會議員、國會委員會及幕僚提供客觀、中立甚至機密的研究、分析與政策建議。

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