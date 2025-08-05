台灣城隍爺化身睡魔武士 青森睡魔祭展現台日友誼

日本女性睡魔師塚本利佳繪製的大型睡魔花車。（記者林翠儀攝）

2025/08/05 07:11

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕每年吸引上百萬人參加的日本「青森睡魔祭」，今年有台灣的城隍爺化身為睡魔武士，4日隨著大型睡魔花車在青森市街遊行遶境，祈求地方平安也象徵台日友誼的深化。

青森睡魔祭有4百多年歷史，1980年被指定國家重要無形民俗文化財，每年8月2日至7日間在青森舉行，是日本東北地區迎接農曆七夕的重要祭典之一，近年來也成為各國旅客暑假必訪的熱門祭典。

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今年的睡魔祭有23台大型花車登場，也是歷年來最盛大的一次，台灣則是繼去年登場的媽祖花車後，首次請來城隍爺登場。駐日副代表蔡明耀4日偕同夫人、觀光署駐東京辦事處王紹旬及代表處員工前往青森參觀睡魔花車的大遊行，對於台灣藉由參與日本的地方盛典，除了增加台灣的曝光度，又能夠加深與地方的交流，蔡明耀認為意義重大。

去年的睡魔祭首次有台灣的媽祖睡魔花車登場，引發了不小的話題， 媽祖睡魔是由一位青森在住筆名「下町貴族」的台灣女性，號召睡魔同好會打造，今年駐日代表處和台灣觀光署駐東京辦事處趁勝追擊，委託青森睡魔師塚本利佳打造城隍爺造型的睡魔花車。

今年的城隍爺花車名為「城隍神降臨 台灣美食・友好巨無霸睡魔」，城隍爺化身為「睡魔武士」，被觀光署吉祥物「喔熊」、寫著「好吃！台灣」的天燈及台灣美食包圍並樂在其中。台灣美食包含芒果、火龍果、鳳梨、香蕉、荔枝、釋迦等水果，還有龍膽石斑、大目鮪魚等水產品，當然也少不了滷肉飯、牛肉麵、小籠包等台灣小吃及靈魂飲品珍珠奶茶。 城隍爺花車雖然只是中型的尺寸，但滿滿的台灣美食是巨無霸級的超大份量。

負責打造的塚本利佳是青森史上第二位女性睡魔師，她原本在介護設施工作，2009年因為幫同事修改了一張睡魔的畫受到好評，開啟了成為睡魔師的道路，經過12年拜師學藝，在2023年出道，這次在繪製城隍爺睡魔的過程，她說最困難的部分是城隍爺頭上戴的禮帽，兩隻金龍在她細膩的筆觸下活靈活現。

沒有去過台灣的塚本說，她吃過台灣的芒果、鳳梨和香蕉，還有最愛的珍珠奶茶，畫著畫著就對台灣各種美食滿是憧憬。

青森的睡魔花車在睡魔祭結束後，除了得獎花車會有一段較長的展示時間外，其他的都會全數拆解。城隍爺睡魔花車將暫存於這次協助製作的青森山田學園，8月23日在幸畑地區夏日祭典展示後拆解。可重複利用的材料，將捐贈予青森山田學園作為教學資源。

除了睡魔花車，駐日台灣文化中心也委託台灣漫畫家柚子設計法披，供睡魔花車推手在活動期間穿著。駐日代表處也製作了1千支與花車同款的團扇，在現場發放。

觀光署也利用睡魔祭活動期間，在青森縣 97 間全家便利超商，以店內的數位標牌廣告，播放 15 秒「嗶嗶嗶嗶！台灣！」妻夫木聰「傳統早餐」篇廣告，藉機宣傳台灣觀光。

台灣城隍爺花車正面。（記者林翠儀攝）

台灣城隍爺花車背面。（記者林翠儀攝）

長榮航空的小型花車。（記者林翠儀攝）

駐日副代表蔡明耀（右）夫婦與城隍爺花車製作者塚本利佳（中）在花車前合影。（記者林翠儀攝）

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