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    首頁　>　政治

    藍白要台美關稅談判解密 沈榮欽：商業常識被說成黑箱

    沈榮欽表示，商業常識到了一干無良政客口中，就成了「黑箱作業」。（資料照）

    沈榮欽表示，商業常識到了一干無良政客口中，就成了「黑箱作業」。（資料照）

    2025/08/05 07:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台美針對關稅展開談判，國民黨以及民眾黨近期均質疑「黑箱作業」，要求行政院專案報告、公開協商內容。對此，反紫光奇遊團成員許美華在臉書撰文解釋為何關稅談判需要「保密協議」；加拿大約克大學副教授沈榮欽也在臉書表示，許美華所寫的是商業常識，「但這常識，到了傅崐萁、趙少康、和黃國昌等一干政客口中，就成了黑箱作業」。

    沈榮欽提到，大家很難想像，到了二十一世紀，台灣在野的政治人物仍然像野蠻人一樣蠻不講理，然後會有大量的藍白支持者拿著政客的說法當聖旨，要台灣人退回無知狀態，和他們一起罵黑箱。若有不從，便搬出726罷免結果，批評你「輸了還不懂得反省」。

    沈榮欽直言：「我敢打賭，無論台美關稅談判結果為何，這些草包政客必定批評『喪權辱國』，而且會變本加厲繼續造謠，持續到2028。」由於大罷免第二階段投票將於8月23日登場，沈榮欽也呼籲：「國家不能這麼無知下去，823請支持罷免馬文君等傷害台灣國防的立委。」

    相關新聞請見：

    黃國昌要公開關稅談判保密協議 許美華：不是蠢就是壞！

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