一表看出誰在關心台南！他整理勘災出勤：謝龍介只出現2天

2025/08/05 00:54

柯學先生3日分享謝龍介當天勘災照，謝龍介一身筆挺白襯衫，乾爽的出現在災區。（圖翻攝臉書「Mr.柯學先生」）

台南市長黃偉哲2日勘察安南區北安路三段部份路段災情。（台南市府提供）

「Mr.柯學先生」整理台南勘災出勤表。（圖翻攝臉書「Mr.柯學先生」）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南上月因丹娜絲颱風登陸侵襲，7月底至8月初又因西南氣流滯留豪雨不斷，多地受災嚴重；市長黃偉哲乃至賴政府，都被藍白指責只顧著搞大罷免，救災不力。對此，替民進黨抱不平的粉專「Mr.柯學先生」特別整理出「勘災出勤表」，羅列黃偉哲、民進黨台南市黨部主委郭國文、有意出線角逐明年台南市長的綠委林俊憲和藍委謝龍介近1個月來親自到災區勘察的比較表，謝龍介被狠甩了好幾個街頭！

粉專「Mr.柯學先生」4日製圖，整理7月7日至8月4日，這29天內黃偉哲、郭國文、林俊憲和謝龍介的「勘災出勤表」，「民進黨有做事就要講出來！誰真正關心台南，台南人自己分辨清楚！黃偉哲出現在災區23天；林俊憲出現在災區13天，其中7月9日、7月11日、7月23日、7月24日、7月25日、8月1日在立院爭取災後補助，共計19天；郭國文出現在災區21天，其中7月21日、7月23日、7月30日、8月1日在立院爭取災後補助，共計25天。」

反觀謝龍介，柯學先生語帶調侃表示，「7月7日至8月4日共29天，出現在災區2天，8月2日爭取災後補助，共計3天，將代表國民黨參選台南市長，勘災黑亮皮鞋+白帥帥襯衫」。

柯學先生3日就分享謝龍介當天勘災照，可以看到謝龍介一身筆挺白襯衫，乾爽的出現在災區，柯學先生狠酸「乾爽救災沒毛病，帥氣擺拍更有力！」

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