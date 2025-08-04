質疑大支拿補助「攻擊在野黨」？陳柏惟反酸王鴻薇：領央視官媒最多通告費

國民黨立委王鴻薇質疑大支是拿國家補助來攻擊國民黨，前立委陳柏惟反指，領官媒、央視最多通告費的立委就是王鴻薇。（資料照）

2025/08/04 22:42

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨立委王鴻薇日前爆料，饒舌歌手大支的音樂公司4年內獲逾2000萬元補助，質疑大支是拿國家補助來攻擊國民黨，並指大支就是文化總會的執行委員，無法接受文總「球員兼裁判」的給錢方式；對此，立法院榮譽顧問陳柏惟在電視政論節目上表示，領央視等官媒最多通告費的就是王鴻薇，文總也澄清，個別委員惡意指鹿為馬、刻意顛倒是非。

陳柏惟表示，王鴻薇的這種質疑，其實都不是針對社會制度面的改善，都是政治攻擊跟政治精準打擊，反批「如果要說誰拿最多錢，立法院113個立委裡面，誰拿官媒最多錢？誰拿鳳凰衛視最多錢？誰拿央視最多錢？就是王鴻薇啊！你通告費領最多錢，我是不是也要懷疑你？強調這種質疑方式台灣人無法接受。」

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另外，王鴻薇今天再指控，饒舌歌手大支、導演楊力州、聯電前董事長曹興誠等人，都是中華文化總會的執行委員；她批評，這些挺大罷免的文化人、音樂人都列在文總。對此，文總表示，個別委員惡意指鹿為馬、刻意顛倒是非。

文總指出，「校長兼撞鐘」是2023年開始的計畫，文化總會年度預算皆為前一年審核，而「大支」為2025年2月18日透過文總全體會員投票選出的新任委員，並無參與2023年至2025年《校長兼撞鐘》的預算核定，因此完全沒有「球員兼裁判」的情況。

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